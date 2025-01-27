×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
HAMİLELİK BEBEK ÇOCUK ERGENLİK EBEVEYN YAŞAM YAZARLAR
HABERLERAile HaberleriEbeveyn HaberleriSağlık Haberleri

'Farkında değiliz ama bizi öldürüyorlar' Neden zararlı olduğunu bile bile yemeye devam ediyoruz? Yağ ve şeker içeren aşırı işlenmiş gıdalar beynimize ne yapıyor?

Güncelleme Tarihi:

#Sağlık#Yaşam#Beslenme
Oluşturulma Tarihi: Ocak 27, 2025 09:17

Uzmanlar, gıda bağımlılığın önüne nasıl geçebileceğimiz ve nasıl hayat kurtarabileceğimize dair uyarılarını sıraladı.