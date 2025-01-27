Bağımlılık denince akla genelde alkol ve tütün ürünleri geliyor ancak yetişkinlerin yüzde 14'ünü çocukların ise yüzde 15'ini etkileyen bir bağımlılık türü daha var: Gıda bağımlılığı.

Uzmanlar, son 50 yılda hâkim olan beslenme trendleri sonucunda, aşırı işlenmiş gıdaların özellikle Batı toplumlarında insanların beslenmelerinin yarısından fazlasını oluşturur hale geldiğini belirtiyor. Aşırı işlenmiş gıdalar, vücudun yağ ve şeker sensorlarını tetikleyecek ve dopamin salgısını tetikleyecek şekilde tasarlanıyor. Bu da sürekli daha fazlasını istememize neden oluyor.