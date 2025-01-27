Mart 2022'de yayımlanan ve gıda bağımlılığına odaklanan bir araştırma, bu konuda çok önemli veriler içeriyordu. Araştırmanın yazarlarından Michigan Üniversitesi psikoloji profesörü Ashley Gearhardt, National Geographic'e yaptığı açıklamada, "Farkında değiliz ama bunlar da insanları alkol ve tütün ürünleriyle aynı seviyede öldürüyor, önlenebilir ölümlere yol açıyor" diye konuştu.
Şimdilerde uzmanlar, gıda bağımlılığına dair bildiklerimizi gözden geçirirken, bu bağımlılığın önüne nasıl geçebileceğimiz ve nasıl hayat kurtarabileceğimize dair de yeni sorular soruyor. Ancak buna geçmeden önce besinlerin beynimizi nasıl etkilediğine bakalım...