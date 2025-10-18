×
Ezber bozan bir uzman! Hastalıklardan korunmak için boşuna mı C vitamini tüketiyoruz?

Güncelleme Tarihi:

#Kış Hastalıkları#Soğuk Algınlığı#C Vitamini
Oluşturulma Tarihi: Ekim 18, 2025 12:11

Çocukluğumuzdan beri hep aynı şeyi duyduk. “Kışın hastalanmamak için bol bol C vitamini alın, bitki çayları ve bal tüketin.” Ancak Telegraph’ konuşan bir immünolog aslında bu bildiklerimizin birer mit olduğunu, kış aylarında sağlıklı kalmanın daha etkili yolları olduğunu söylüyor.