Ezber bozan bir uzman! Hastalıklardan korunmak için boşuna mı C vitamini tüketiyoruz?

Bu hazırlığın bir parçası olarak, vücudunuz bağışıklık sisteminizi sakinleştirir. Bunun nedeni, bir aslandan kaçarken veya hayatınız için savaşırken, bağışıklık sisteminizin o anda enfeksiyonla savaşmasına gerek olmamasıdır.

Stres tepkisi bir veya iki saat sonra sona bitiyorsa bu gayet mantıklıdır. Ancak, stres altındaysanız ve kortizol seviyeleriniz uzun bir süre boyunca yüksekse, bu durum bağışıklık sisteminizi zayıflatır ve sizi enfeksiyonlara daha duyarlı hale getirebilir. Davis'in aşağıdaki bağışıklık hücreleri ve kanser hücreleri ile yaptığı araştırmada da bu durum gösterilmiştir.