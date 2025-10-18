Ezber bozan bir uzman! Hastalıklardan korunmak için boşuna mı C vitamini tüketiyoruz?

Örneğin, Çin'de yapılan büyük bir araştırma, haftada üç gün veya daha fazla orta düzeyde egzersiz yapmanın, yılda en az bir kez soğuk algınlığı geçirme riskini yüzde 26 azalttığını ortaya koydu. Bunun nedeni, egzersizin kan akışını artırarak bağışıklık hücrelerinin dolaşımını iyileştirmesi ve iltihabı azaltması olabilir.
Yorucu egzersizlerden ziyade, orta düzeyde egzersiz yapmak önemlidir: hızlı yürüyüş, bisiklet veya tenis, kışın rahatsızlıklarından daha iyi korunmanızı sağlayabilir. Davis, bir kez daha, dengeli olmanın önemli olduğunu söylüyor. Aşırı düzeyde egzersizin kısa vadede bağışıklık sağlığını zayıflatabileceğine, ancak daha sonraki yaşamda faydalı olabileceğine dair bazı kanıtlar vardır.
Ayrıca, hepimiz bireyiz. Davis'in dediği gibi: "Bağışıklık sisteminiz benimkinden temelden farklıdır. Her şey kişiseldir ve bağışıklık sağlığı için ‘herkese uyan tek bir yol’ yoktur.