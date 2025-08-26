×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
HAMİLELİK BEBEK ÇOCUK ERGENLİK EBEVEYN YAŞAM YAZARLAR
HABERLERAile HaberleriEbeveyn HaberleriSağlık Haberleri

Ezber bozan bir araştırma: Vegan beslenme kanserle mücadelede yeni silah mı? Riski yüzde 25 azalttı! Bu nasıl oluyor?

Güncelleme Tarihi:

#Vegan#Vejetaryen#Kanser
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 26, 2025 08:35

Yeni bir araştırma, vegan beslenmenin sadece yaşam tarzı tercihi olmadığını, ölümcül kanser türlerine karşı şaşırtıcı bir koruma sağladığını ortaya koydu. Genç erkeklerde meme ve prostat kanseri riski bile düşüyor. Peki, et yememek gerçekten hayat kurtarabilir mi?