Ezber bozan bir araştırma: Vegan beslenme kanserle mücadelede yeni silah mı? Riski yüzde 25 azalttı! Bu nasıl oluyor?

DİĞER KANSER TÜRLERİ DE ARTIŞTA

Meme Kanseri Araştırma Vakfı’na göre, 40 yaş altı kadınlarda metastatik (vücuda yayılan) meme kanseri oranları 2004-2017 yılları arasında yılda yüzde 3,5 oranında artış gösterdi. Lenfoma ise, genç yaş grubunda en sık görülen kan kanseri türü haline geldi.

İngiltere Kanser Araştırmaları Kurumu’nun 50 yıllık verilerle yaptığı analiz, tüm kanser türlerine yakalanma riskinin belirgin şekilde arttığını ortaya koydu. Uzmanlara göre bu eğilim, genetik yatkınlıkla birlikte yaşam tarzı ve çevresel faktörlerin bir araya gelmesinden kaynaklanıyor.



Daily Mail 'Going vegan or veggie could slash risk of four top cancer killers by up to 25 per cent, experts discover' başlıklı haberinden derlenmiştir.