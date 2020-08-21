Evinize canlı renklerle bambaşka bir hava katın

"Yaşadığımız mekanlarda sevdiğimiz renkleri görmek, o renk ile özdeşleşen objelerimizi sergilemek isteriz. Fakat seçimimiz olan renkler, canlı renkler ise? Elbette, sevdiğimiz renklerin nötr veya soft renkler olması gerekmiyor" diyen Mimar ve İç Mimar Eda Yürenk Odabaş, konuyla ilgili tavsiyeler verdi.
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1
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Genelde mekanları geniş ve ferah göstermek için açık tonlar kullanılır. Bu doğru ama bu kendi renk tercihlerimizi kullanamayacağımız anlamına gelmiyor. Örneğin; mor renk seviyoruz ya da kırmızının tutkunuyuz. Yaşam alanımızda bu kıpır kıpır renkleri nasıl kullanabiliriz?
2
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Evimizin duvarlarının tamamını bu iddalı renklere boyamamak bizim lehimize olacaktır. Çünkü günümüzde yaşadığımız evler yeterince geniş değil ve bu renklerle mekanımızı iyice daraltmamak ve boğmamak gerekir. Tercihen boya yapacağımız odamızın sadece bir duvarında bu canlı rengi uygulayabiliriz. Hem sevdiğimiz rengi özelleştirmiş olur hem de mekânda özel bir atmosfer yaratmış oluruz.
3
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Ama bu duvar, televizyon duvarı olmamalıdır. Çünkü TV duvarı olan yerlerde yeterince kalabalık eşyalar barındırırız ve bu bölümü bir anda hem sakinlikten uzak hem de göz yorucu hale getirebiliriz, buna dikkat etmeliyiz.
4
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Eğer sevdiğiniz canlı bir rengi uygulayacaksınız, bu kütüphane duvarı olabilir. Ama arkası açık, sadece çerçevelerden oluşan ve duvarın tamamını kaplayacak bir kitaplığın aralıklarından size sevdiğiniz renk "Ben buradayım" diyebilir.
5
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Ayrıca boş bir duvarın ortasında yine sadece siyah renkli içi boş 35x50 veya 50x70 santimetre boyutlarındaki birkaç adet çerçeveleriniz, aslında bu duvar renginin kendisinin bir sanat eseri olduğunu ifade etmek için kullanılmış akıllıca bir yöntem olabilir. Mevsimine göre sergileyebileceğiniz birkaç yeşil yapraklı ya da sonbahar yapraklarının da doldurduğu tablolarla birlikte.
6
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Bununla birlikte berjerinizin olduğu duvarı seçebilir koltuğunuzun deseniyle uyumu yakalayabilir, belki etrafa koyduğunuz tekstil ürünleriyle veya objelerle de konsept oluşturabilirsiniz. Bu yazımdaki; iki rengi göz önüne alırsak eğer duvarınızı mor renge boyadıysanız, yerlere koyacağınız farklı tonlardaki koyu yeşil büyük minderler ve doğallığı çağrıştıran hasır kilimler, hazeran sandalye veya objelerle ortamı tamamlayabilirsiniz.
7
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Kırmızı duvar rengini esas alırsak; öncelikle kullanacağımız kırmızının tonu çok önemlidir. Mümkünse koyu tonlarda kırmızı rengi tercih edebilirsek, kombinleyeceğimiz renk skalası genişleyecektir. Kırmızı olacak duvara karar verdikten sonra, kırmızıya benim çok yakıştırdığım antrasit tonlarda bir kütüphane de seçebilirsiniz. Ya da ekru, bej, sütlü kahve tonlarındaki soyut tablolar ya da hasır sepetler ile bir konsept oluşturabilirsiniz.
8
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Etnik bir tarzınız var ise; ibreyi biraz bohem yaşama doğru çevirip bu duvarın olduğu alana etnik tarzda koyu renklerde kilim atabilir, duvara yakın bir bölüme birkaç adet yeşil yapraklı saksı bitkileri koyabilir ya da kahve tonlarında makrome ipinden hazırlanan el işi desenleri asabilirsiniz.