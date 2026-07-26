Evinizdeki gizli tehlike! Temiz sandığınız eşyalar aslında birer bakteri yuvası mı?

Yatak koruyucuları
Çarşaf ve battaniyeleri yıkamanın yanı sıra, Carver alerjiniz varsa yatak koruyucularını haftalık, evcil hayvanınız varsa aylık olarak yıkamanızı öneriyor.
Küçük haneler ve evcil hayvanı veya alerjisi olmayanlar, yatak koruyucularını mevsimsel olarak yani her üç ila dört ayda bir yıkayabilir.
Carver, "Toz akarlarını öldürmek ve temizlemek için önerildiği gibi, alerjen yatak koruyucuları da dahil olmak üzere yatak takımları sıcak suda yıkanmalı ve yüksek ısıda kurutulmalıdır. Yatağı tamamen saran fermuarlı yatak koruyucularını bu kadar sık çıkarıp yıkamak zor olabilir, bu nedenle gerekirse elektrikli süpürgeyle temizlemeye geçin” bilgisini verdi.