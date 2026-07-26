Evinizdeki gizli tehlike! Temiz sandığınız eşyalar aslında birer bakteri yuvası mı?

Koltuk şalları ve battaniyeler

Koltuk şalları ve battaniyeler çoğu insan için rutin olarak yıkanan çamaşırlar arasında yer almıyor. Ancak bu durum özellikle evcil hayvan olan evlerde büyük bir sorun oluşturuyor.

Koltuk şalları ve battaniyeler, hayvan tüylerini, kepekleri, tozu ve vücut yağlarını oldukça hızlı toplarlar. Kullanım sıklığına bağlı olarak, kanepelerde, sandalyelerde ve yataklarda duranları bir ila iki haftada bir yıkamayı hedefleyin.