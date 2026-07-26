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Evinizdeki gizli tehlike! Temiz sandığınız eşyalar aslında birer bakteri yuvası mı?

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#Sağlık#Temizlik#Ev Tekstili
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 26, 2026 09:45

Perdeler, fırın eldivenleri, banyo paspasları ve hatta temizlik bezleri... Ev tekstil ürünlerinizi hangi sıklıkla yıkıyorsunuz? Ya da soruyu şöyle soralım; evinizdeki tekstil ürünlerini yeterli sıklıkta yıkadığınızı düşünüyor musunuz? Çoğu kişi bu soruya “evet” dese de uzmanlar aksini söylüyor...