Evinizde mutlaka bulunmalı! Havayı temizliyor, güzellik katıyor

Barış çiçeği veya Barış zambağı Hem güzel hem de az bakım gerektiren barış çiçeği, her evde mutlaka bulunmalı. Sadece görünüm olarak baktığınızda hoşunuza gitmekle kalmaz, aynı zamanda havadaki zararlı maddeleri azaltmada da harika bir çiçek. Gölgede ve düşük sıcaklara dayanıklı olan bu hoş bitki evinizi de güzelleştirecek.