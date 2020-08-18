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Hürriyet
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Nasıl Yapılır?
Fotoğraflar: Ingimage - iStock
Haber Giriş: 18 Ağustos 2020 - 17:34,

Evinizde mutlaka bulunmalı! Havayı temizliyor, güzellik katıyor

Bazı bitkiler iç mekanlara güzellik katmakla kalmayıp ortamı da sağlıklı kılar.

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İşte sizin için evinizde tercih edebileceğiniz ve havasını temizleyen 10 bitki!

2Bambu palmiyesi
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Bambu palmiyesi

Bambu palmiyesi, havayı temizleyen en iyi bitkilerden biri olarak biliniyor. Bu harika bitki aynı zamanda benzen ve trikloretilenden kurtulmada da oldukça iyi ve bulunduğunuz ortamın havasını değiştireceğinden emin olabilirsiniz. Ancak bol su ve dolaylı olarak güneş ışığını ihmal etmeyin.

3Deve tabanı
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Deve tabanı

Bu çarpıcı bitki, özellikle salon ve kış bahçeleri için oldukça popüler. Bakımı kolay ve ev dekorasyonu için de mükemmel bir seçim. Ayrıca formaldehiti emer. Bol su ve güneş ışığı ile gerektiği gibi bakımı yapıldığında uzun süre dayanıklıdır.

4Barış çiçeği veya Barış zambağı
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Barış çiçeği veya Barış zambağı

Hem güzel hem de az bakım gerektiren barış çiçeği, her evde mutlaka bulunmalı. Sadece görünüm olarak baktığınızda hoşunuza gitmekle kalmaz, aynı zamanda havadaki zararlı maddeleri azaltmada da harika bir çiçek. Gölgede ve düşük sıcaklara dayanıklı olan bu hoş bitki evinizi de güzelleştirecek.

5Aloe Vera
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Aloe Vera

Bitkide bulunan jel, cildi yenileme özelliğine sahip. Ayrıca evinizin havasını temizliyor. Bu yüzden evinizin dilediğiniz köşesine yerleştirebilirsiniz.

6Duvar sarmaşığı
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Duvar sarmaşığı

NASA'nın da önerdiği ve evdeki havayı temizleyen en iyi bitki, duvar sarmaşığı. Havadaki formaldehit'i azaltıyor. Ayırca, bakımı ve büyümesi de çok kolay. Orta derecede güneş ışığını seven bu bitkiyi uygun şekilde yerleştirebilirsiniz.

7Paşa kılıcı
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Paşa kılıcı

Paşa kılıcı, bakımı oldukça pratik olan bir bitki. Çok az su ve güneş ışığına bile dayanbilir. Bu neden ev için en ideal tercihlerden. Paşa kılıcı havadaki karbondioksiti çeker ve oksijen salar. Bu nedenle yatak odanıza da yerleştirebilirsiniz.

8Kurdele çiçeği
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Kurdele çiçeği

Bulunduğu ortama güzellik katması ve kolay bakımı olan kurdele çiçeği, evdeki havayı temizlemede de harika. Bu güzel bitkiyle evinizin havasını değiştirebilirsiniz.

9Salon sarmaşığı
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Salon sarmaşığı

Havayı temizleyen en iyi bitkilerden. Derin nefes alarak rahatlamanızı sağlar. Mutfağınızda veya salonunuza yerleştirin. Yaprakları büyüdükçe, basamak halinde aktığını göreceksiniz.

10Kırmızı kenarlı dracaena (Dracaena marginata)
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Kırmızı kenarlı dracaena (Dracaena marginata)

Farklı çeşitleri de bulunan dracaena bitkisinin bu çeşidi kırmızı kenarlarıyla dikkat çekiyor. Uygun şekilde bakıldığından da gayet güzel bir şekilde gelişiyor. Evinizi güzelleştirmekle kalmayıp, havadaki trikloroetilen, ksilen ve formaldehiti de uzaklaştırıyor. Tek yapmanız gerek güneş ışığı alabileceği yere koymak ve gelişimini izlemek.

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