Evimize koronavirüsü sokmamak için nelere dikkat etmeliyiz?

Kıyafetler günlük yıkanmalı Dışarıdan geliniyorsa içeri girer girmez ayakkabılar çıkarılmalı, çok hızlı bir şekilde kıyafetler değiştirilmeli. Bir kıyafeti artık 2-3 kez değil sadece bir kez giymeliyiz. Günlük değiştirdiğimiz giysilerimizi derhal yıkamaya koymalıyız. Özellikle pamuklu çamaşırları çok yüksek ısılarda, örneğin beyazları 90 derecede yıkamalıyız. Çamaşırlardan uygun olanların yıkama öncesi çamaşır suyunda bekletilmesi ön dezenfeksiyon bakımından gereklidir.