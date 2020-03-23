Evimize koronavirüsü sokmamak için nelere dikkat etmeliyiz?
Virüsün bulaş kaynağı artık evler… Kapıdan girdiğiniz andan itibaren tepeden tırnağa almanız gereken önlemler var. Peki, bu önlemler neler? Evimize koronavirüsü sokmamak için nelere dikkat etmeliyiz? Dr. Buğra Buyrukçu, çok önemli tavsiyeler verdi.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Koronavirüs nedeniyle sokaklar, toplu taşıma araçları ve alanları ile işyerlerinde ciddi tedbirler alınırken, önlemlerin buralarla sınırlı kalmaması çok önemli.
2
Abone Ol
Sağlıklı Yaşam Uzmanı Dr. Buğra Buyrukçu, zorunlu ev istirahatiyle birlikte en fazla bulaş kaynağının artık evler olduğu uyarısında bulundu, adım adım ev dezenfeksiyonunu anlattı.
3
Abone Ol
Kıyafetler günlük yıkanmalı
Dışarıdan geliniyorsa içeri girer girmez ayakkabılar çıkarılmalı, çok hızlı bir şekilde kıyafetler değiştirilmeli. Bir kıyafeti artık 2-3 kez değil sadece bir kez giymeliyiz. Günlük değiştirdiğimiz giysilerimizi derhal yıkamaya koymalıyız. Özellikle pamuklu çamaşırları çok yüksek ısılarda, örneğin beyazları 90 derecede yıkamalıyız. Çamaşırlardan uygun olanların yıkama öncesi çamaşır suyunda bekletilmesi ön dezenfeksiyon bakımından gereklidir.
4
Abone Ol
Eğer dışardan geldiysek…
Eve girmeden önce toplu taşıma aracı kullandıysak, kalabalık bir ortamda bulunduysak, çıkardığımız giysileri çamaşır suyunda bekletelim. Çamaşır suyu ve yüksek ısıda yıkama mümkün değilse, yıkama ve kurutma işleminden sonra muhakkak ütüleyelim. Yoğun buharlı ütüleme işleminin ardından ise giysileri hemen katlayıp yerine koymayalım, en az 10 dakika da bunlardan arınmasını bekleyelim.
5
Abone Ol
Günlük havalandırma işlemini atlamayalım. Küçük çocukların, hasta çocukların ve bebeklerin odalarını ekstra havalandıralım.
6
Abone Ol
Bire iki oranında karıştıracağımız lavanta yağı ile palmasora yağını evin her köşesine sıkalım. Bu karışım virüsleri öldürmede çok etkili.
7
Abone Ol
Yanı sıra yüzey temizliğini günlük yapalım; temizlikte kokusu az, alkolü yüksek kolonya kullanalım.
8
Abone Ol
Yattığımız yatak da bulaşma açısından riskli. Örneğin geceleri terliyoruz. O terli yastığa virüs bulaşabiliyor; günlük değiştirelim.
9
Abone Ol
Ayrıca herkesin el havlusu ayrı olmalı, üç günde değişmeli. Mümkünse havluları kaynatalım.
10
Abone Ol
Dışarıda kullandığımız eldiven ve maskeleri eve girmeden ucundan tutup çöpe atalım. Ve meyve ve sebzeleri çok iyi dezenfekte ettikten sonra tüketelim.