Evden çalışıyorsanız, bel ve boyun sağlığınız için bunlara dikkat edin

Sorun: Gün boyunca yazı yazarken, bilgisayarda çalışırken çok sık aşağı doğru bakılıyor. Dr. Turan Uslu: "Kötü duruş esnasında veya aşağı doğru bakarken, başın ağırlığı ortalama 20-30 pound'dan daha ağır hale gelebilir, bu nedenle baş ne kadar öne doğru eğilirse, ve ne kadar bu pozisyonda kalınırsa boynunuza, omurganıza ve omuzlarınıza o kadar fazla yük biner. Aşağıya bakarken baş ve omuzların 45 derecelik eğimi boyun, omuz ve sırt bölgesine normalden 4 veya 5 kat daha fazla yük uygulanır" diye açıklıyor. Bu durumda, kasların kötü duruştan dolayı vücut şeklini korumak için olması gerekenden daha fazla çalıştığı anlamına gelir ve bu, kas hasarına, zorlanmaya, spazmlara, tetik noktaların gelişmesine neden olabilir, bunun sonucu da yaygın ağrıdır."