×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
HAMİLELİK BEBEK ÇOCUK ERGENLİK EBEVEYN YAŞAM YAZARLAR
HABERLERAile HaberleriEbeveyn HaberleriSağlık Haberleri

Evdeki vantilatör ölümcül olabilir! Sıcaklık bu sınırı aşarsa hemen kapatın…

Güncelleme Tarihi:

#Vantilatör Tehlikesi#Kalp Krizi Riski#Vantilatör Kullanımı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 15, 2025 08:40

Yeni bir araştırma, sıcak havalarda elektrikli vantilatör kullanmanın ölümcül bir kalp krizi geçirme riskini artırabileceğini ortaya çıkardı.