Evdeki vantilatör ölümcül olabilir! Sıcaklık bu sınırı aşarsa hemen kapatın…

Sydney Üniversitesi'nden araştırmacılar, sıcak ve nemli bir ortamda vantilatörlerin vücut ısısı, kalp atış hızı, terleme ve konfor üzerindeki etkilerini test etmek için 20 katılımcıdan oluşan bir deney düzenledi. Katılımcılar, 39.2°C ve %49 nem oranına sahip bir iklim odasında dört farklı, üçer saatlik deneye tabi tutuldu. İki deneyde katılımcılar iyi hidrate edilmişti; deneyden 24 saat önce önerilen miktarda sıvı tüketmişlerdi ve deney sırasında da içmelerine izin verilmişti.Diğer iki deneyde ise dehidrate (susuz kalmış) olmaları gerekiyordu; deneyden 24 saat önce sıvı ve yüksek su içerikli gıdalardan kaçınmışlardı ve deney sırasında su içmeleri yasaktı. Her iki hidrasyon durumunda da katılımcılar vantilatör açık ve kapalıyken test edildi. Emergency Medicine dergisinde yayımlanan araştırma, vantilatör kullanımının özellikle sıcak ve nemli koşullarda dehidrasyon durumunu nasıl değiştirdiğini ve ısı stresini nasıl kötüleştirebileceğini incelemeyi amaçlıyordu. Sonuçlar, dehidrate haldeyken vantilatör kullanmanın kalp üzerindeki yükü artırabileceğini ve bunun da kalp krizine yol açabileceğini gösterdi. Ayrıca, araştırmacılar vantilatör kullanımının ter kaybını yaklaşık yüzde 60 oranında artırdığını ve bu durumun, vücudun susuz kalması halinde zararlı olabileceğini belirtti. Araştırma ekibinin lideri Connor Graham, Aşırı sıcaklardan ölenlerin çoğunda klima yok ancak genellikle elektrikli vantilatörleri var dedi. 39-40°C'ye kadar: Vantilatör kullanımı, ısı ve kalp üzerindeki yükü azaltabilir.40°C'yi aştığında: Havanın sıcaklığı vücudun terleyerek kendini soğutabileceğinden daha hızlı ısınmasına neden olduğu için vantilatörlerin kapatılması daha iyidir. Uzmanlar, sağlıklı ve 40 yaş altı yetişkinler için vantilatörlerin 39°C'nin altında, 65 yaş ve üzeri yetişkinler için ise 38°C'nin altında kullanılması gerektiğini belirtiyor. Ayrıca, mesane kontrolü için oksibutinin gibi antikolinerjik ilaçlar kullanan yaşlı yetişkinlerde, vantilatörlerin sadece 37°C'nin üzerindeki sıcaklıklarda kullanılması gerektiği konusunda uyardılar. Dr. Paul Coleman, sıcak havaların özellikle yaşlılar ve ciddi sağlık sorunları olanlar gibi hassas bireyler için ciddi sağlık sonuçları doğurabileceğini belirtti.Vücudun kendini soğutma yeteneğini kaybettiği ve iç sıcaklığının hızla 40°C'nin üzerine çıktığı duruma sıcak çarpması denir. Bu durumda kalp, kanı cildin yüzeyine pompalayarak soğutmaya çalışır. Artan sıcaklıklar iç organlara da zarar vererek onarılamaz hasarlara veya ani organ yetmezliğine yol açabilir. - Yorgunluk- Yüksek vücut sıcaklığı- Aşırı terleme - Susuzluk ve halsizlik- Hızlı nefes alma ve hızlı kalp atış hızı- Baş ağrısı, mide bulantısı, kusma- Nemli ve/veya solgun cilt, kol, bacak ve midede kramplar Bu belirtiler, yetişkinlerde ve çocuklarda benzer olsa da 18 yaş altı çocuklar ayrıca sinirli de olabilirler. Eğer birisi bu belirtileri gösteriyorsa, uzmanlar kişinin hemen serinletilmesini ve sıvı almasını tavsiye ediyor.Belirtiler 30 dakika içinde düzelmez veya kötüleşirse, bu durum sıcak çarpmasına dönüşmüş olabilir. Bu hayati tehlike oluşturduğundan derhal acil servis aranmalıdır.