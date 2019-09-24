Evde sucuk nasıl yapılır?

Lezzetli ve hiçbir katkı maddesi olmadan sucuk yapmak için malzemeleri hazırlayın, başlıyoruz!
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Lezzetli ve hiçbir katkı maddesi olmadan sucuk yapmak için malzemeleri hazırlayın, başlıyoruz!
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Ev yapımı sucuk için malzemeler
2 -3 metre kurutulmuş sucukluk bağırsak 1,5 kg yağlı dana kıyma 3,5 tatlı kaşığı acı kırmızı tozbiber 1,5 tatlı kaşığı sumak 3,5 tatlı kaşığı tatlı tozbiber 3 tatlı kaşığı yeni bahar 4,5 tatlı kaşığı kimyon 1 baş sarımsak 4,5 tatlı kaşığı karabiber 3,5 tatlı kaşığı tuz
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Hazırlanışı
İki kere çektirdiğiniz kıymaya; toz biber, yeni bahar, kimyon, karabiber ve sarımsakları ekleyip iyice yoğurun. Karışımı streçle kaplanıp en az 8-10 saat buzdolabında dinlendirin.
4
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Kuru bağırsakları ılık, sirkeli suda 1 saat bekletin ve ıslatın, içini sirkeli su ile temizleyin.
5
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Daha sonra geniş bir huni yardımı ile bağırsağın içini, sıkıca ve hiç hava almayacak biçimde doldurun.
6
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İstenilen ebatta kesilen sucuk, kuru ve serin bir ortamda yaklaşık 3 - 4 günde hazır olacaktır.