×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
HAMİLELİK BEBEK ÇOCUK ERGENLİK EBEVEYN YAŞAM YAZARLAR
HABERLERAile HaberleriEbeveyn HaberleriSağlık Haberleri

Evde sağlıklı salça yapmanın püf noktaları

Güncelleme Tarihi:

#Salça Yapımı#Evde Salça Yapımı#Evde Salça Nasıl Yapılır
Oluşturulma Tarihi: Eylül 10, 2024 11:33

Ev yapımı salça, yemeklere hem lezzet hem de sağlık katıyor. Evde yapılan domates ve biber salçası, katkı maddesi bulundurmuyor ve farklı aroması ile dokusuyla daha fazla lezzeti içinde barındırıyor. Ancak saçla yaparken bazı önemli noktalara dikkat edilmesi gerekiyor.  Uzman Diyetisyen Betül Merd, sağlıklı ev salçası yapmanın koşulları hakkında bilgi verdi.