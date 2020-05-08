Evde oyuncaklı sabun nasıl yapılır?

Yapılışı Kullanacağımız kadar şeffaf sabun bazını küçük küpler halinde doğruyoruz.

Ben yarım kilodan biraz fazla kullandım (Yapacağınız kalıpların ölçülerine göre kaç adet çıkacağı değişir)

Daha sonra doğradığımız sabunları ya mikrodalgada ya da ocakta benmari usulü eritiyoruz.

İçine birkaç damla çiçek yağı ekleyip karıştırıyoruz.

Eğer tek renk yapacaksanız boyasını da hemen ekleyip kalıplara dökebilirsiniz.

Benim gibi farklı renkler uygulamak isterseniz erimiş sabunu kalıplara döktükten sonra 1 damla kadar boya ekleyip hemen karıştırıp oyuncakları içine atabilirsiniz.

Sabunlarımızda kabarcıklar olmaması için üzerlerine sprey şişeyle biraz kolonya sıkıyoruz ve donmasını bekliyoruz.

2-3 saat sonra sabunlarımız kalıplardan çıkmaya hazır hale geliyor.