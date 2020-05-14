Evde kolayca hazırlayabileceğiniz 5 maske tarifi

Koronavirüs hayatımıza girdiğinden beri sosyal izolasyonla tanıştık, kendimizi ve çevremizi korumak için evlerimize kapandık ve kendimizi olabildiğince izole ettik. Peki, hijyen önlemlerimizi artırırken cildimiz için neler yapmalıyız? Medikal Estetik Hekimi Dr. Yasemin Savaş, evde çok zaman harcamadan üstelik psikolojik olarak da kendimizi iyi hissetmemizi sağlayacak maske tarifleri verdi.
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1
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Açık hava ile temas edilmemesi, sürekli kapalı ortamlarda olmamız, ciltte yağ ve nem dengesinin bozulmasına sebep olur. Ciltte matlık, yağlanma, nem kayıpları olabilir. Bunlarla mücadelede beslenme düzeni çok önemlidir. Beslenme aynı zamanda bağışıklığımız, cilt ve beden sağlığımız için de önemlidir. Bu arada uyku düzenimize dikkat etmek, stresle mücadele etmek, bu zorlu süreçlerden geçerken hem bağışıklığımıza, hem ruh sağlığımıza, hem de beden ve cilt sağlığımıza fayda sağlayacaktır.
İşte evde çok zaman harcamadan üstelik psikolojik olarak da kendimizi iyi hissetmemizi sağlayacak maske tarifleri…
2
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Cilt için bal ve yumurta maskesi
Yumurta cildinizdeki kiri temizlemeye ve gözaltı torbalarını azaltmaya yardımcı olur. Bal ise antioksidan bakımından zengin olmasıyla muazzam bir sıkılaştırıcı görevi görür. 1 yumurta sarısı ve 1 çay kaşığı balı pürüzsüz bir macun elde edene kadar karıştırın. Yüzünüze ve boynunuza yayarak sürün. 20 dakika boyunca bekletin, sonra bol suyla yıkayın.
3
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Cilt için aleo vera ve salatalık maskesi
1 adet salatalığı soyun, blendera alın. İçine 2 yemek kaşığı aleo vera jelini ekleyip koyu bir kıvam alana kadar çekin. Yüzünüze karışımı sürün. 30 dakika bekletin. Maskeyi soğuk suyla cildinizden arındırın.
4
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Cilt için kabak maskesi
Pişirilmiş kabaktan 2 çorba kaşığı iyice karıştırıldıktan sonra içerisine 1 çorba kaşığı zeytinyağı veya badem yağı karıştırın. Elde edilen karışımı yüze sürün, 20 dakika sonra ılık su ile yıkayın.
5
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Kuruyan saçlar için maske tarifi
Bir adet avokadoyu soyun ve posasını çıkarın. İşlemi kolaylaştırmak için ortadan ikiye de bölebilirsiniz. Posayı bir kaseye koyun. Bir çorba kaşığı zeytinyağı ve bir adet yumurta sarısı ekleyin. Homojen bir karışım elde edene kadar iyice karıştırın (bir blender da kullanabilirsiniz). Bu macunu saçınıza, özellikle de uçlarına uygulayın. Birkaç dakika bekletin, ardından bol suyla durulayın. Sonrasında saçınızı her zamanki gibi yıkayın.
6
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Yumuşacık eller için maske tarifi
Dezenfektan ve kolonyaya, kimyasal temizlik malzemeleri ve bulaşık deterjanlarına çok fazla maruz kaldığımız şu günlerde ellerimize gerekli özen gösterilmezse zamanla çatlaklar oluşmaya başlayacaktır. Bu çatlakların egzamaya dönüşme tehlikesi de var.
1 su bardağı suyu ısıtın ve geniş bir kaba alın. Ilık suda ellerinizi 15 dakika kadar bekleterek ellerinizin yumuşamasını sağlayın. Elleriniz yumuşamışken aynı kaba 1 tatlı kaşığı bal ve 1 çorba kaşığı zeytinyağı ekleyerek 10 dakika daha ellerinizi bu karışımın içinde bekletin. Daha sonra ellerinizi durulayabilirsiniz. Bu maskeyi haftada 1-2 kez uygulayarak ellerinizi koruyabilirsiniz.