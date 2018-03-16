Evde köfte yapmanın püf noktaları

Kıyma Seçerken Özen Gösterin Az yağlı bir kıyma alırsanız köfteniz kuru olacaktır. Eğer çok yağlı kıyma alırsanız köfteniz pişerken eriyecektir. Bu nedenle orta yağlı kıyma, köfte için en doğru tercih olacaktır.