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Hürriyet
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Evde köfte yapmanın püf noktaları

Evde lezzetli köfteler yapmak için bu püf noktalara bakabilirsiniz...

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Evde lezzetli köfteler yapmak için bu püf noktalara bakabilirsiniz...

2Kıyma Seçerken Özen Gösterin
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Kıyma Seçerken Özen Gösterin

Az yağlı bir kıyma alırsanız köfteniz kuru olacaktır. Eğer çok yağlı kıyma alırsanız köfteniz pişerken eriyecektir. Bu nedenle orta yağlı kıyma, köfte için en doğru tercih olacaktır.

3Bayat Ekmek
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Bayat Ekmek

Islatılmış bayat ekmek koymanız köftenin pişerken dağılmasını engelleyecektir.

4Soğan Ekleyin
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Soğan Ekleyin

Köftenize soğan eklemeden önce rendeleyin, böylece soğanın suyu da köfteye lezzet verecektir.

5Yumurta Veya Süt Koyun
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Yumurta Veya Süt Koyun

Köftenin yumuşak olması için yumurta ekleyebilir ya da harca birkaç kaşık süt katabilirsiniz.

6Mutlaka Baharat Ekleyin
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Mutlaka Baharat Ekleyin

Harca ekleyeceğiniz karabiber, kimyon gibi baharatlar köftenin daha lezzetli olmasını sağlar.

7Tarçın Ekleyin
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Tarçın Ekleyin

Bir miktar tarçın koymanız köftenize değişik bir aroma katacaktır.

8Köftenizi Dinlendirin
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Köftenizi Dinlendirin

Köftenizi yoğurduktan sonra buzdolabında bir süre dinlendirin.

9Yüksek Ateşte Pişirmeyin
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Yüksek Ateşte Pişirmeyin

Orta derecede bir ateşte pişirirseniz köftenin hem içi hem dışı pişecektir.

10Köftenizi Çatalla Çevirmeyin
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Köftenizi Çatalla Çevirmeyin

Köftelerinizi pişirirken çatal yerine maşa kullanın bu şekilde suyu içinde kalacaktır.

11Yağın Kızmasını Bekleyin
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Yağın Kızmasını Bekleyin

Köftelerinizi tavaya koymadan önce yağın iyice ısındığından emin olun.

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