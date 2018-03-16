Evde köfte yapmanın püf noktaları

Evde lezzetli köfteler yapmak için bu püf noktalara bakabilirsiniz...Az yağlı bir kıyma alırsanız köfteniz kuru olacaktır. Eğer çok yağlı kıyma alırsanız köfteniz pişerken eriyecektir. Bu nedenle orta yağlı kıyma, köfte için en doğru tercih olacaktır.Islatılmış bayat ekmek koymanız köftenin pişerken dağılmasını engelleyecektir.Köftenize soğan eklemeden önce rendeleyin, böylece soğanın suyu da köfteye lezzet verecektir.Köftenin yumuşak olması için yumurta ekleyebilir ya da harca birkaç kaşık süt katabilirsiniz.Harca ekleyeceğiniz karabiber, kimyon gibi baharatlar köftenin daha lezzetli olmasını sağlar.Bir miktar tarçın koymanız köftenize değişik bir aroma katacaktır.Köftenizi yoğurduktan sonra buzdolabında bir süre dinlendirin.Orta derecede bir ateşte pişirirseniz köftenin hem içi hem dışı pişecektir.Köftelerinizi pişirirken çatal yerine maşa kullanın bu şekilde suyu içinde kalacaktır.Köftelerinizi tavaya koymadan önce yağın iyice ısındığından emin olun.