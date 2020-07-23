Evde işinizi kolaylaştıracak tadilat bilgileri

Vaktimizin çoğunu evlerimizde geçiriyoruz ve bu yüzden bazı alanların zamanla aşınmasından dolayı tamir edilmeye veya yenilenmeye ihtiyacı olabiliyor.
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Biz de en çok karşılaşılan sorunlarla ilgili işinizi kolaylaştıracak birkaç yöntemi derledik. İşte hayatınızı kolaylaştıracak tadilat bilgileri...
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Damlayan musluk nasıl tamir edilir?
Evde en sık karşılaşılan tadilat sorunlarından biri de damlayan musluklardır. Gün için sık sık kullanılan musluklar zamanla aşınarak su sızıntısı oluştururlar. Bu durum haliyle faturaya da yansır. Ancak bazı detaylar hakkında bilgi sahibi olursanız, pratik bir şekilde bu sorunu çözebilirsiniz.
3
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Bunun için ilk olarak suyu ana merkezden kapatın. Su kesildikten sonra eski musluk başlığını sökün. Daha sonra salmastra denilen parçayı çıkarın. Bu parçayı duruma göre tamamen veya sadece contasını yenileyebilirsiniz.
4
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Sadece contayı değiştirmek isterseniz, contalı kısımda bulunan vidayı çıkararak yeni contayı takabilirsiniz. Ardından merkezden suyu tekrar açın. Artık musluğunuzdan su damlamayacaktır.
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Badana nasıl yapılır?
Duvarların kirlenmesi veya çatlaması pek hoş olmayan bir görüntüye neden olabilir. Bu da badana işlerini kaçınılmaz kılar. Eğer evinizi kendiniz boyamayı tercih ederseniz birkaç noktaya dikkat etmenizde fayda var.
6
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Boya işine başlamadan önce odayı tamamen boşaltın. Gerekli görürseniz avizeleri de çıkarın ve tüm çalışma alanını örtün. Duvarda kabaran alanlar varsa güzelce kazıyın ve dökülen sıva parçalarının olduğu kısımları alçı ile güzelce düzeltin. Ardından duvarı boyayıp ilk katı oluşturun. Bazen ikinci katı boyarken boyanın inceltilmesi gerekebilir. Buna göre de ikinci katı boyayın.
7
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İşiniz bitince boya yapılan alanda boya lekeleri varsa ıslak bir bezle hızlı bir şekilde temizleyin. Priz çerçevelerine de boya sıçradıysa çok beklemeden temizlemenizde fayda var.
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Zor kapanan kapılar nasıl tamir edilir?
Kapılarda karşılaşılan en büyük sorunlardan biri de zor kapanmaları. Bu durumda kapınız sürgülüyse yay sisteminde bir sorun olabilir. Bunun için de mekanizmanın bulunduğu yere sabun sürüldüğünde daha rahat çalışmasını sağlayabilirsiniz. Eğer kapınız klasik tarzdaysa takılan kısma sabun uyguladığınızda sorunu çözebilirsiniz.
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Ayrıca kapınızı örterken ses çıkarıyorsa menteşeleri yağlamayı deneyebilirsiniz. Eğer sorun hala devam ediyorsa kapı kanadını çıkarıp menteşe ve içini iyice temizleyin.
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Tıkanan lavabo nasıl açılır?
Kötü kokuya sebep olan ve kullanırken zor durumda bırakan tıkanan lavaboyu açmak oldukça can sıkıcı bir durum. Fakat birkaç pratik yöntemle bu zor durumdan kurtulabilirsiniz.
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Tıkanan lavabonuzu en bilinen yöntemlerden biri olan pompa ile açmayı deneyebilirsiniz. Bu şekilde kimyasal bir madde kullanmadan ve kolay bir şekilde açabilirsiniz.
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Diğer bir yöntem de karbonat kullanmak... Temizlikte sıkça kullanılan karbonatı sirkeyle karıştırarak tıkanan lavabonuzu kolayca açabilirsiniz. Bunun için Bir su bardağı karbonat ve 1 su bardağı sirkeyi karıştırıp gidere dökün ve yaklaşık 30 dakika kadar bekleyin. Ardından kaynar su dökerek giderinizin açılmasını sağlayabilirsiniz.
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Son olarak lavabo açıcılarla da bu sorunu çözebilirsiniz. Kuru olan gidere toz lavabo açıcıyı dökün. Daha sonra da üzerine kaynar su döküp bekleyin. Daha sonra soğuk su ile giderin iyice temizlenmesini sağlayın.