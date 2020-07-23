Evde işinizi kolaylaştıracak tadilat bilgileri

Damlayan musluk nasıl tamir edilir? Evde en sık karşılaşılan tadilat sorunlarından biri de damlayan musluklardır. Gün için sık sık kullanılan musluklar zamanla aşınarak su sızıntısı oluştururlar. Bu durum haliyle faturaya da yansır. Ancak bazı detaylar hakkında bilgi sahibi olursanız, pratik bir şekilde bu sorunu çözebilirsiniz.