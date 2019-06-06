MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAile Haberleri Fotogaleri Haberleri Yasam Haberleri Nasil Yapilir Haberleri Evde harika bir et pişirmenin püf noktaları
GeriNasil Yapilir Evde harika bir et pişirmenin püf noktaları
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Nasil Yapilir

Evde harika bir et pişirmenin püf noktaları

Güzel pişirilmiş ağızda dağılan bir et için her zaman steakhouse mekanlarını tercih etmenize gerek yok.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Güzel bir et pişirmek için öncelikle iyi et seçimi oldukça önemlidir. Etiniz kalitesiz ise ne kadar çabalarsanız çabalayın istediğiniz sonuca ulaşamayacağınızdan bu noktaya dikkat edin. Ayrıca pişireceğiniz yemeğe uygun bir et tercihi yapmaya özen göstermelisiniz.

pexels,ingimage,alamy

2
Abone Olgoogle-news

Etlerinizi satın alırken 1 parmak kalınlığında seçmelisiniz ve eti dövme denilen işleme tabii tutmamalısınız.

3
Abone Olgoogle-news

Bu etin içerisindeki suyu kaybetmesine neden olur ve ince et pişerken kurur, sertleşir.

4
Abone Olgoogle-news

Dinlenmiş bir et almak piştiğinde daha leziz olmasını sağlayacaktır. Ancak böyle bir şansınız yoksa evde marine ederek etinizi dinlendirebilirsiniz.

5
Abone Olgoogle-news

Kırmızı et için ideal dinlendirme süresi 2 ila 24 saat arasında değişiklik gösterir. Etinizi marine ederken sosunun içerisine tuz eklemeyin ve marine edilmiş eti pişirmeden önce oda sıcaklığına ulaştığından emin olduktan sonra pişirin.

6
Abone Olgoogle-news

Etlerin pişme süresi ve yöntemi de oldukça önemlidir. Eti yavaş yavaş pişirmek en doğru seçim olacaktır. Böylece içi ve dışı aynı oranda pişmiş olacak.

7
Abone Olgoogle-news

Mangal yaparken etinizin yumuşak olması için çok fazla müdahale edilmemesi önemlidir çünkü etinizi ne kadar sık çevirirseniz o kadar sertleşecektir.

8
Abone Olgoogle-news

Izgara ya da kebap olarak pişirilmeyecek etler için fırın iyi bir tercih olabilir. Izgara yapacağınız zaman dökme tava ya da teflon tava tercih edebilirsiniz.

9
Abone Olgoogle-news

Etinizi tavanıza koyduğunuz zaman mutlaka cızırdamalı. Bunun içinde tavanızı iyice ısıtmaya dikkat edin.

10
Abone Olgoogle-news

Etinizin pişme süresi tamamen sizin damak zevkinize bağlıdır. Az pişmişten iyi pişmişe kadar dünyada kabul görmüş 6 aşamalı pişirme derecesi vardır.

11
Abone Olgoogle-news

1. blue: kanlı2. rare: az pişmiş, içi kanlı, dışı pişmiş görüntüde.3. rare-medium: biraz daha az kanlı, dışı pişmiş.4. medium: kan kaybolmuş, etin pembeliği duruyor5. medium-welldone: pembelik yarı yarıya azalmış.6. weldone: pembelik tamamen kaybolmuş.

12
Abone Olgoogle-news

Etiniz piştikten sonra tuz ilave etmelisiniz çünkü tuz etin sertleşmesine neden olur.

13
Abone Olgoogle-news

Etinizi pişirdikten sonra sulu ve yumuşak görüntüsünü koruması için mutlaka 1 – 2 dakika dinlendirin.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi