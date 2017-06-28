MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAile Haberleri Fotogaleri Haberleri Yasam Haberleri Nasil Yapilir Haberleri Ev yapımı makarna tarifi
GeriNasil Yapilir Ev yapımı makarna tarifi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Nasil Yapilir
 

Ev yapımı makarna tarifi

Ev yapımı makarna tarifi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1Malzemeler;
Abone Olgoogle-news

Malzemeler;

400 gram un
3 adet yumurta
1 adet yumurta sarısı
1 çorba kaşığı zeytinyağı
Az tuz

2
Abone Olgoogle-news

Un bir kap içerisine eleyin.

3
Abone Olgoogle-news

Daha sonra ortası havuz gibi açın, içerisine yumurtaları kırın. Tuzu ekleyin. Sıvıyağ da eklenerek bir çatal yardımı ile karıştırın.

4
Abone Olgoogle-news

Karışımı yoğurarak oldukça sert bir hamur elde edin.

5
Abone Olgoogle-news

Sert ve pürüzsüz bir hamur elde edinceye yoğurmaya devam edin.

6
Abone Olgoogle-news

Yaklaşık olarak 15-20 dakika yoğurmak yeterli gelecektir.

7
Abone Olgoogle-news

Daha sonra yoğurduğumuz bu hamur nemli bir bez altında hava almadan 30 dakika bekletilir.

8
Abone Olgoogle-news

Silindir şekli verdiğiniz hamurdan mandalina büyüklüğünde parçalar kesin.

9
Abone Olgoogle-news

Her biri parçayı top haline getirin.

10
Abone Olgoogle-news

Elinizle bastırılarak hafifçe inceltin.

11
Abone Olgoogle-news

Elle bastırırak hafifçe incelttiğiniz hamuru makinenin hamur inceltme kısmına geçirerek iyice inceltin.

12
Abone Olgoogle-news

Makinenin kesme kısmından geçirerek istediğiniz kalınlıkta kesin.

13
Abone Olgoogle-news

Şeritler halinde kesilen makarnanın yapışmaması için elinizde aralayarak üzerine hafifçe un serpin.

14
Abone Olgoogle-news

Önceden hazırladığınız yere asın.

15Bu tarif oyascuisine.com yazarı Oya Emerke aittir.
Abone Olgoogle-news

Bu tarif oyascuisine.com yazarı Oya Emerk'e aittir.

Taze makarnayı çok bekletilmeden hemen tüketin, pişirirken en fazla 4 dakika haşlayın.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi