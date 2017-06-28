Ev yapımı makarna tarifi

400 gram un3 adet yumurta1 adet yumurta sarısı1 çorba kaşığı zeytinyağıAz tuz Un bir kap içerisine eleyin. Daha sonra ortası havuz gibi açın, içerisine yumurtaları kırın. Tuzu ekleyin. Sıvıyağ da eklenerek bir çatal yardımı ile karıştırın.Karışımı yoğurarak oldukça sert bir hamur elde edin. Sert ve pürüzsüz bir hamur elde edinceye yoğurmaya devam edin.Yaklaşık olarak 15-20 dakika yoğurmak yeterli gelecektir. Daha sonra yoğurduğumuz bu hamur nemli bir bez altında hava almadan 30 dakika bekletilir. Silindir şekli verdiğiniz hamurdan mandalina büyüklüğünde parçalar kesin.Her biri parçayı top haline getirin.Elinizle bastırılarak hafifçe inceltin. Elle bastırırak hafifçe incelttiğiniz hamuru makinenin hamur inceltme kısmına geçirerek iyice inceltin.Makinenin kesme kısmından geçirerek istediğiniz kalınlıkta kesin.Şeritler halinde kesilen makarnanın yapışmaması için elinizde aralayarak üzerine hafifçe un serpin.Önceden hazırladığınız yere asın.Taze makarnayı çok bekletilmeden hemen tüketin, pişirirken en fazla 4 dakika haşlayın.