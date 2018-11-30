Ev yapımı cips nasıl yapılır?

Çocuğunuzu marketteki cips reyonlarından bir türlü uzaklaştıramıyor musunuz?Hem kendiniz hem de çocuğunuz için aynı lezzeti daha sağlıklı bir şekilde tüketmenin bir yolu var ama...Öyle cips makinesine falan da ihtiyacınız yok.İşte size çocuğunuza gönül rahatlığı ile yedirebileceğiniz ev yapımı cips tarifi...1 -2 çorba kaşığı sızma zeytinyağı 1 çay kaşığı sumak 2-3 çay kaşığı kekik2 çay kaşığı zerdeçal 2-3 çay kaşığı sarımsak tozu 1 çay kaşığı kimyon İsteğe göre isot ve karabiber Lavaşları ister üçgen ister kare şekilde kesin. (Ufaklık hangi markayı daha çok seviyorsa ona benzetmeye çalışabilirsiniz.)Derin bir kapta zeytinyağının içine tüm baharatları atın ve karıştırın. Lavaşları bu karışımın içine atın ve her tarafına bulaşacak şekilde yedirin. Tüm karışımı yağlı kağıt serdiğiniz fırın tepsisine üste üste gelmeyecek şekilde koyun. Önceden180 derede ısıtılmış fırında yaklaşık 10 dakika pişirin. Fırından çıktıktan sonra da sertleşeceğinden fazla kızarmadan fırından çıkarın ve afiyetle tüketin.Yanına hazırlayacağınız dip sos ile servis edin.Hazırlayan: Sedef Batı