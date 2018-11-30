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Hürriyet
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Nasil Yapilir
 

Ev yapımı cips nasıl yapılır?

Çocuklarına sağlıklı bir alternatif sunmak isteyen annelerin kurtarıcısı olacak bir tarif

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Çocuğunuzu marketteki cips reyonlarından bir türlü uzaklaştıramıyor musunuz?

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Hem kendiniz hem de çocuğunuz için aynı lezzeti daha sağlıklı bir şekilde tüketmenin bir yolu var ama...

Öyle cips makinesine falan da ihtiyacınız yok.

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İşte size çocuğunuza gönül rahatlığı ile yedirebileceğiniz ev yapımı cips tarifi...

4Malzemeler
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Malzemeler



1 -2 çorba kaşığı sızma zeytinyağı
1 çay kaşığı sumak
2-3 çay kaşığı kekik
2 çay kaşığı zerdeçal
2-3 çay kaşığı sarımsak tozu
1 çay kaşığı kimyon
İsteğe göre isot ve karabiber

5Hazırlanışı
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Hazırlanışı



Lavaşları ister üçgen ister kare şekilde kesin. (Ufaklık hangi markayı daha çok seviyorsa ona benzetmeye çalışabilirsiniz.)

6
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Derin bir kapta zeytinyağının içine tüm baharatları atın ve karıştırın.

7
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Lavaşları bu karışımın içine atın ve her tarafına bulaşacak şekilde yedirin.

8
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Tüm karışımı yağlı kağıt serdiğiniz fırın tepsisine üste üste gelmeyecek şekilde koyun.

9
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Önceden180 derede ısıtılmış fırında yaklaşık 10 dakika pişirin. Fırından çıktıktan sonra da sertleşeceğinden fazla kızarmadan fırından çıkarın ve afiyetle tüketin.

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Yanına hazırlayacağınız dip sos ile servis edin.

Hazırlayan: Sedef Batı

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