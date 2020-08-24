Hürriyet Aile Özel / Fotoğraflar: Alamy-Ingimage-iStock
Haber Giriş: 24 Ağustos 2020 - 18:01 |
Ev temizliğinde işinizi kolaylaştıracak pratik yöntemler
Ev temizliğinde bazı pratik yöntemler zaman kazandırmak ve etkili temizlik açısından kurtarıcı olabiliyor. Sizin için evinizi temizlerken hayatınızı kolaylaştıracak bazı ipuçlarını derledik. Göz atmaya ne dersiniz?
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1
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Evlerimizin her daim tertemiz ve düzenli olmasını isteriz. Dikkat edilmesine rağmen oluşan inatçı lekeler can sıkıcı olabilir.
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Ancak öğreneceğiniz birkaç pratik yöntem işinizi oldukça kolaylaştırabilir.
3
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Fırında yemek hazırlamak ayrı bir keyif. Bununla birlikte fırın temizliği de oldukça önemli. Pişirdiğiniz yemeğin suyu döküldüğünde kazıyarak çıkarmak zorunda kalabilirsiniz. Fakat bir miktar kabartma tozu ve su ile bu sorunu kolayca çözebilirsiniz.
4
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Bunun için kabartma tozu ve sirkeyi bir kapta karıştırın. Fırınınızın iç kısmına bu karışımı sürün bir süre bekleyin. Bu arada da bir sprey şişesine sirke doldurun. Daha sonra fırındaki karışıma sirke püskürterek temizleyin. En son güzelce silin ve kurutun.
5
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Limon, ev temizliğinde en etkili ve başvurulan malzemelerden biri. Musluğunuzda oluşan lekeleri limon ile kolayca temizleyebilirsiniz.
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Bunun için bir limon kabuğu ile musluğunuzu güzelce ovalayın. Böylece lekelerden ve kireçlerden kurtulmakla kalmayacak musluğunuzu parlatarak yepyeni bir görünüm kazandırabilirsiniz.
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Mutfağımızdan eksik etmediğimiz karbonat ev temizliğinde de en önemli yardımcılardan... Banyolar evin en sık kullanılan alanlarından. Bunun için düzenli temizlenmesi gerekiyor.
8
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Banyo için çeşitli temizleyiciler mevcut olsa da pek çok kişi daha pratik ve doğal yöntemleri tercih ediyor. Karbonat da yüzeyleri temizleyici ve dezenfekte edici bir etkiye sahip olduğu için oldukça kullanışlı.
9
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Marketten alıp doğrudan buzdolabına koyduğumuz besinler ve kapaklı kapta saklanmayan yemekler buzdolabının kirlenmesine ve kötü kokmasına neden olur. Bu yüzden düzenli olarak temizliğine dikkat edilmeli.
10
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Kolay bir şekilde buzdolabınızın temiz olmasını sağlayabilirsiniz. Bir kovaya su, yarım çay bardağı sirke ve 2 yemek kaşığı karbonat koyun. Bir süngeri bu karışımda ıslatıp buzdolabını temizleyin.
11
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Lastik kısımları için de bir diş fırçasına karbonat dökün ve güzelce fırçalayın. Daha sonra da ıslak temiz bir bezle güzelce silin.
12
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Son olarak dış kısmını da süngerin yumuşak kısmına bulaşık deterjanı döküp silin. Daha sonra ıslak bir bezle temizleyip kurulayın.
13
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Ahşap tahtaları, yüksek oranda mikrop bulundurabilirler. Tahta üzerinde meydana gelen çizikler mikrop barındırabilir. Bunu engellemek için de sık sık temizlemekte fayda var.
14
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Bunun için limon ve karbonattan faydalanabilirsiniz. Kesme tahtanızı düz bir zemine koyup bir miktar tuz dökün. Daha sonra yarım limonla dairesel hareketler yaparak tuzla bir araya getirin ve güzelce ovun. Daha sonra tahtanızı güzelce yıkayıp kurulayın.
15
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Nemli ortamlarda oluşan küf lekeleri kötü kokuya neden olur ve sağlık açısından da zararlıdır. Fakat, oluşan bu lekelerden kolayca kurtulmak mümkün. Duvarınızda oluşan küf lekesini diş macunu ile kolayca temizleyebilirsiniz.
16
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İlk olarak küflü duvarı güzelce silin. Daha sonra kullanmadığınız diş fırçasına bir miktar diş macunu koyun ve küflü alanı güzelce ovalayın. Bir sprey şişesine de su ve sirke ekleyin. Fırçalama işleminiz bittikten sonra sirkeli su karışımını püskürterek güzelce silin.
17
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Buharlı ütülerde zamanla kireç birikebilir. Oluşan kireçlerden basit bir yöntemle kurtulabilirsiniz. İlk olarak ütü kirecini temizlemeden önce ütünüzün prizden çıkarın ve su haznesini boşaltın.
18
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Eğer avizenizin taşları kolayca çıkarılabiliyorsa, temizliğe ilk olarak taşlardan başlayın. Taşları çıkarıp sabunlu suda güzelce yıkayın. Daha sonras kurulayıp parlatın ve hepsini yerine yerleştirin.
19
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Bir kaba su ve birkaç yemek kaşığı beyaz sirke ekleyin. Hazırladığınız sirkeli karışımı ütünüzün su haznesine boşaltın. Ütüyü prize takıp ısıtın ve birkaç defa buhar verin. Daha sonra ütüyü prizden çıkarıp sirkeli suyu boşaltın.
20
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Avizenizi, taşları tek tek çıkarıp temizlemek istemiyorsanız, bir sprey şişeye su ve sirke koyun. Avizenizi bu suyla güzelce silip kurulayın. İşlem sona erdiğinde evinizin nasıl parladığını görebilirsiniz.