Ev temizliğinde işiniz daha kolay hale gelecek! İşte öneriler...
Ev temizliği, en çok vakit harcadığımız görevlerimizden biri. Doğal ürünlerle temizlik yapma gibi yeni trendlerin ortaya çıkmasıyla da daha kolay, sağlıklı ve kalıcı temizlik yapmak için neler yapılabileceği sıklıkla konuşuluyor.
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1
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İşte size ev temizliğinde kullanabileceğiniz 10 püf noktası...
2
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Camlar, şüphesiz evin temiz görünmesini sağlayan en önemli unsurlardan biri. Cam silerken kullandığınız temizlik maddesi ne olursa olsun, camı bir bezle siliyorsanız camın üzerinde bez lekelerini ve hatta tüy parçacıklarını görebilirsiniz.
3
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Bez yerine kullanacağınız bir gazete kağıdı parçası ile daha pürüzsüz bir cam görünümü elde edebilirsiniz.
4
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İnatçı yağ lekeleriniz içinse kurumuş limon kullanabilirsiniz. Bunun için kalan limonlarınızı atmak yerine güneşte kurutun ve kabuk kısımları ile yağlı ve isli yüzeyleri ovun.
5
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Kararan çelik yüzeyler için (fırın yüzeyi, çaydanlık veya tencere gibi) ihtiyacınız olan temizlik maddesi sirke.
6
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Sıcak su ve sirke kullanarak bu yüzeyleri doğal bir şekilde temizleyebilir ve parlatabilirsiniz.
7
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Eğer buzdolabınızda yemek artıklarından ve çeşitli besinlerden oluşan rahatsız edici bir koku varsa, bir çay tabağı içerisine bir paket vanilya koyun ve bu tabağı dolabının üst raflarından birine yerleştirin.
8
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Vanilya yerine, kahve telvesi de kullanabilirsiniz.
9
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Eğer lavabonuzda yerleşmiş lekeler varsa ve bunları kullandığınız temizlik ürünleri ile çıkartamıyorsanız bir de karbonatlı ve sirkeli suyu deneyin.
10
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Kullandığınız asitli temizleyiciler mermerlerde aşınmaya neden olabileceği için bu maddelerden kesinlikle kaçınmalısınız.
11
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Bazı yüzeylerde bant veya etiket izleri varsa, bu etiketlerin üzerine yağ sürüp yumuşak bir bez yardımıyla yavaşça silin.
12
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Eğer bunu yaparken zorlanıyorsanız, öncesinde etiketlere fön makinesi tutun ve daha sonra yağlama işlemine geçin.
13
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Banyonuzdaki fayans ve seramikleri temizlemek için temizliğe başlamadan önce duş çeşmesini sıcak olarak çalıştırın ve fayansların buharla kaplanmasını sağlayın.
14
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Böylelikle zorlu lekeler ile kirler yumuşar ve kolayca temizlenebilecek hale gelir.
15
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Kıyafetlerinizin ve nevresimlerinizin tertemiz kokmasını istiyorsanız, bitmeye yakın katı el sabunlarınızı dolabınıza koyun.
16
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Eğer sıvı sabun kullanıyorsanız, büyük bir katı sabunu küçük parçalara bölerek dolaplarınızda kullanabilirsiniz.
17
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Ahşap yüzeyler üzerindeki küçük lekeler de ne kadar temizlerseniz temizleyin bu yüzeylerin kirli görünmesine neden olur.
18
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Bunu önlemek için silme suyunuzun içerisine 1-2 damla sirke damlatarak lekelerin güzelce temizlenmesini ve yüzeyin parlamasını sağlayabilirsiniz.
19
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Duşakabininizde her temizlemeden sonra kısa süre içerisinde yeniden mi su lekesi oluşuyor?
20
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İyice sildikten ve kuruladıktan sonra ince bir yüzey vazelin sürdüğünüz duşakabinleriniz suyu tutmayacak, böylece su lekelerinden de kurtulmuş olacaksınız.