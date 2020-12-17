Ev ortamında eğlenceli yılbaşı kutlama önerileri

Bir yıla daha veda ediyor ve yeni yılı heyecanla karşılıyoruz. Pandemi sebebiyle evde geçireceğimiz bu yılbaşı ise diğerlerinden biraz daha farklı ve hatta daha eğlenceli olabilir. Peki yeni yılda evde neler yapılır? Keyifli vakit geçirmek için yapılabilecekleri derledik…
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1
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Ev ortamında harika bir yeni yıl geçirmek için ailecek yapabileceğiniz eğlenceli aktiviteler...
2
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Kurabiye ev yapın
Yeni bir yıla girerken yapılacak belli başlı şeyler arasında kurabiye ev ilk sıralarda yer alır. Sizde evde geçecek bu yılbaşında çocuklarınızla eğlenceli vakit geçirmek için kurabiye ev yapabilirsiniz. Hem güzel vakit geçirecek hem de afiyetle kurabiyelerinizi yiyeceksiniz. Bu evi nasıl yapacağınızı merak ediyorsanız da aslında çok basit. Çünkü artık kurabiye ev yapmak için hazır kalıplar da hemen her markette satılıyor. Dilerseniz de tamamen kendi yaratıcılığınızı konuşturarak hazırlayabilirsiniz.
3
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Harika bir sofra hazırlayın
Yeni yıl için özel yemekler hazırlayacağınız harika bir sofra hazırlayabilirsiniz. Ailecek sofranın etrafında toplandığınızda tüm bir yılın nasıl geçtiğini değerlendirin. Yeni yıldan beklentilerinizi dile getirin. Özellikle de çocuklarınızdan çok farklı şeyler duyabilirsiniz.
4
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Evi süsleyin
Yeni yıl ruhunu tamamen hissetmek için evi süslemek çok önemlidir. İsterseniz birkaç gün önceden süslemeye başlayabilir veya yılın son sabahında evinizi kırmızı, yeşil ya da size yeni yılı anımsatan tüm süslerle donatabilirsiniz. Bunu yaparken mutlaka çocuklarınızı da işe dahil etmelisiniz.
5
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Pijama partisi yapın
Yeni yıl temanız bir pijama partisi olabilir. Ailecek yeni yılı anımsatan veya çok sevdiğiniz pijamaları giyin ve harika bir parti düzenleyin.
6
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Karaoke yapın
Yılbaşını eğlenceli geçirmek için eğlenceli müzikler size eşlik edebilir. Elinize mikrofonu alın ve en sevdiğiniz şarkıları söyleyin, dans edin. Yeni yılı sevdiklerinizle mutlu bir şekilde karşılamanın en harika yollarından biri olabilir.
7
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Anı defteri hazırlayın
Koca bir yıl çekilen fotoğraflarınızı, seyahatlerden kalan biletleri, çocuğunuzun yaptığı güzel bir resmi içeren bir anı defteri hazırlayın. Öncesinde deftere ekleyeceğiniz her şeyi hazırlayın ve yılbaşı gecesi bunları deftere ekleyin ve üzerlerine güzel notlar eklemeyi de ihmal etmeyin.
8
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Güzel bir film izleyin
Ailecek yeni yıla girerken, bu ruhu iliklerinize kadar hissettirecek keyifli filmler izleyebilirsiniz. Yılbaşı temalı filmler genellikle eğlenceli olduğundan sizin de modunuzu yükseltecektir. Filmleri mutlaka birkaç gün önceden ailecek belirleyin ki son geceyi film aramayla geçirmeyin.
9
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Oyun oynayın
Yılbaşının olmazsa olmazı tombala oynamaktır. Ancak gece uzun ve sadece tombala yeterli olmayabilir. Çocuklarınızın da keyif alacağı farklı kutu oyunları oynayabilirsiniz.