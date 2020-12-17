Ev ortamında eğlenceli yılbaşı kutlama önerileri

Kurabiye ev yapın Yeni bir yıla girerken yapılacak belli başlı şeyler arasında kurabiye ev ilk sıralarda yer alır. Sizde evde geçecek bu yılbaşında çocuklarınızla eğlenceli vakit geçirmek için kurabiye ev yapabilirsiniz. Hem güzel vakit geçirecek hem de afiyetle kurabiyelerinizi yiyeceksiniz. Bu evi nasıl yapacağınızı merak ediyorsanız da aslında çok basit. Çünkü artık kurabiye ev yapmak için hazır kalıplar da hemen her markette satılıyor. Dilerseniz de tamamen kendi yaratıcılığınızı konuşturarak hazırlayabilirsiniz.