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Etkisi neredeyse 30 yıl önce kanıtlandı ama birçoğumuz hâlâ adını bile bilmiyoruz! DASH diyeti hakkında her şey

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#Sağlık#Yaşam#DASH Diyeti
Oluşturulma Tarihi: Nisan 20, 2025 08:51

Yüksek tansiyonu düşürmek için tuzu kesmek gerektiği genelgeçer bir bilgi haline geldi. Ancak tansiyonunu düşürmek isteyenlerin uygulayabileceği çok daha etkili bir yol var.