Etkisi neredeyse 30 yıl önce kanıtlandı ama birçoğumuz hâlâ adını bile bilmiyoruz! DASH diyeti hakkında her şey

Yüksek tansiyon hızla büyüyen bir sağlık sorunu. Hipertansiyon 2015 verilerine göre, dünya genelinde 1,15 milyar kişide görülürken, 2025 yılına kadar bu rakamın 1,5 milyara ulaşacağı tahmin ediliyor. Yapılan araştırmalara göre, Türkiye'de her üç yetişkinden biri tansiyon hastası. Harvard Tıp Okulu'nda dersler veren iç hastalıkları uzmanı Dr. Stephen Juraschek ABD'de de yetişkinlerin neredeyse yarısında yüksek tansiyon olduğunu, dolayısıyla DASH diyetini benimsemenin çok sayıda kişiye fayda sağlayacağını ifade etti.