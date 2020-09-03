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Hürriyet
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Sağlık
Fotoğraflar: Alamy-Ingimage-iStock
Haber Giriş: 03 Eylül 2020 - 17:19 | 

Etkisi inanılmaz... Kolesterole karşı en iyi ilaç

Kolesterol yağ gibi bir maddedir. Yapısı ve görevleri yağlardan farklıdır. Kolesterol bazı hormonların ve tüm hücrelerin yapısında bulunur. Yağların emilimini sağlayan safranın bileşiminde yer alır. Kanda kolesterol düzeyinin artmasının kalp hastalıkları ile ilişkili olduğunu belirten Diyetisyen Deniz Zünbülcan, kolesterolü düzenleyen besinleri sıraladı.

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İşte kolesterolü düzenlemeye yardımcı olan besinler...

2Zeytinyağı
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Zeytinyağı

Besleyici değeri çok yüksektir. A,C,E vitaminleri, kalsiyum, fosfor, magnezyum minerallerini ve omega-9 doymamış yağ asidini içerir.

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Kötü kolesterolü düşüren zeytinyağı, antienflamatuar etkisi sayesinde kalp damar hastalıklarına karşı koruyucu etki göstermektedir. Özellikle doğal ve soğuk sıkım zeytinyağının seçilmesi oldukça önemlidir.

4Balık
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Balık

Balık ve balık yağı, antioksidan olan omega-3 yağ asidini içerir. Omega-3 yağ asidi damar içi tıkanıklarının azalmasında, kan pıhtılaşmasını azaltarak ritim bozukluklarının engellenmesinde etkilidir.

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Balığın olumlu etkilerinden faydalanmak için ızgara, buğulama, fırında pişirme yöntemleri tercih edilmelidir.

6Keten tohumu
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Keten tohumu

Potasyum, posa, E vitamini ve omega-3 yağ asidini içeren keten tohumunun kalp hastalıklarına karşı koruyucu etkisi vardır.

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Herhangi bir hastalığınız yoksa her gün 1 çorba kaşığı taze öğütülmüş keten tohumunu yoğurdunuza ekleyerek tüketebilirsiniz.

8Yaban mersini
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Yaban mersini

Antosiyaninler gibi antioksidanlar bakımından zengindir. Antosiyaninler oksidatif strese ve inflamasyona iyi gelerek kalp hastalıklarını önlemede etkilidir.

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Yapılan çalışmalar yabanmersini ve diğer kırmızı meyvelerin tüketiminin artırılmasının kalp hastalığı riskini azaltacağını göstermektedir.

10Pancar
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Pancar

Betalain maddesini içermektedir. Bu sayede kalp damar hastalıkları dahil birçok hastalığın önlenebilmesinde etkilidir.

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Kanın temizlenmesine yardımcı olabilecek iyi bir detoks sebzesidir. C vitaminin de iyi kaynağıdır. Sebze kavurması veya salata olarak tüketilebileceği gibi smoothie yapılarak da içilebilir.

12Yulaf
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Yulaf

B ve E vitaminini içerir. Kalp hastalıklarını önleyici özelliği vardır. Ara öğününüzde tüketeceğiniz yulaf, yoğurt ve meyve karışımı hem kalp sağlığınıza iyi gelecek hem de daha doygun hissetmenizi sağlayacaktır.

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Dikkat etmeniz gereken nokta 2 yemek kaşığı yulafın 1 dilim ekmeğe eş değer olduğudur.

14Sarımsak
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Sarımsak

Potasyum minerali, A ve C vitaminini içerir. Kan pıhtılaşmasını önleyerek damarların tıkanmasını engellemektedir. Kan basıncını ayarlarken kalp ve damar rahatsızlıkları içinde mucize bir besindir.

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Güçlü bir antioksidan olan sarımsak, içerisindeki kuersetin sayesinde damar tıkanıklığının önlenmesine, kan basıncı ile kan yağlarının düşmesine yardımcı olur.

16Yeşil çay
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Yeşil çay

İçeriğindeki polifenol ve kateşinler hücre hasarını önler, enflamasyonu azaltarak kalp sağlığını destekler. Kan basıncına ve kolesterol seviyelerine iyi gelmenin yanı sıra bel bölgesi yağlanmanın da azaltılmasında etkilidir.

17HDL Kolesterol
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HDL Kolesterol

İyi kolesteroldür. Damarları temizleyici görev yapar. Yükseltmek için en iyi yol sigara içiyorsanız bırakmak ve daha hareketli bir yaşam tarzını benimsemektir.

18LDL Kolesterol
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LDL Kolesterol

Kötü kolesteroldür çünkü damarlarda birikerek damar tıkanıklığı riskini arttırmaktadır. Beslenme düzeninden etkilenmektedir. Bu nedenle beslenmeyi düzeltmek ve bazı besinleri beslenme düzenine eklemek çok önemlidir.

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