Etkisi çok farklı! Alüminyum folyo ile...

Çamaşır makinesine alüminyum folyo koyarak... Paslanmez çelik tencerelerinizi pratik bir şekilde parlatabilirsiniz. Bunun için alüminyum folyoyu ezin ve tencerenizi ovalayın. Ancak, yapışmaz tencere ve tavalara uygulamayın, zarar görmesine neden olabilir. Ayrıca folyoyu minik toplar haline getirerek çamaşır makinesine de yerleştirebilirsiniz. Böylece çamaşırlarınızdaki zorlu lekeleri çıkaracaktır. Tabii bunu yaparken az miktarda deterjan kullanabilirsiniz.