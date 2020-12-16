Etkisi çok farklı! Alüminyum folyo ile...

Bazen temizlik yaparken zorlu şeylerle karşılaşılır. Ancak bazı basit ipuçlarıyla sorunu çözebilirsiniz.
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1
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İşte işinizi kolaylaştıracak temizlik ipuçları...
2
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Mürekkep lekeleri için limon suyu
Normal yıkamadan önce mürekkep bulaşan kıyafetinize limon suyu sürüp 5 veya 10 dakika kadar bekletin. Limondaki asit, giysideki mürekkebi parçalayan doğal bir leke çıkarıcıdır.
3
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Kokuları sirke ile önleyin
Evde oluşan kokudan kurtulmanız için sirkeden de faydalanabilirsiniz. Pişirdiğiniz balık kokusu veya boya kokusu... Bir bardağa veya kaba sirke ekleyin. Kokudan etkilenen odada 30 dakika bekleterek istenmeyen kokulardan kurtulabilirsiniz.
4
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Yastık kılıfıyla giysinizi koruyun
Bazı hassas kazaklar veya giysiler, çamaşır makinesince yıkandıktan sonra bozulabilir. Bunu önlemek için giysilerinizi bir yastık kılıfına yerleştirin ve ağzını da kapatın. Daha sonra makineyi de hassas bir programda çalıştırın.
5
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Sıvı yağ, ruj lekelerini çıkarır
Ruj lekesine, sıvı yağ sürün ve her zaman olduğu gibi yıkayın. Yağ lekeyi gevşetmek için bir çözücü görevi görür.
6
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Etiket veya bant lekelerine karşı sirkenin gücü
Çıkarılması zor olan etiketlerden, sirke yardımıyla kurtulabilirsiniz. Bunun için kağıt havluyu sirkeye batırın. 5 veya 10 dakika boyunca etiketin üzerinde bekletin. Böylece, sirke yapıştırıcının etkisini zayıflatarak, etiketin kolayca çıkmasını sağlayacaktır.
7
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Çamaşır makinesine alüminyum folyo koyarak...
Paslanmez çelik tencerelerinizi pratik bir şekilde parlatabilirsiniz. Bunun için alüminyum folyoyu ezin ve tencerenizi ovalayın. Ancak, yapışmaz tencere ve tavalara uygulamayın, zarar görmesine neden olabilir. Ayrıca folyoyu minik toplar haline getirerek çamaşır makinesine de yerleştirebilirsiniz. Böylece çamaşırlarınızdaki zorlu lekeleri çıkaracaktır. Tabii bunu yaparken az miktarda deterjan kullanabilirsiniz.
8
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Sabunları korumak için sünger
Kalıp sabunun daha uzun süre dayanmasını sağlamak için lavabonun yanında bir süngerin üzerine koyun. Sünger, sabunun daha hızlı korumasını sağlayacaktır.
9
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Çim lekesine karşı şeker
Şekerde bulunan enzimler, yeşil lekelere neden olan klorofilin yok edilmesine yardımcı olur. 50 gram şekeri, yeterli miktarda ılık su ile karıştırarak bir macun oluşturun. Daha sonra lekeye uygulayın ve 30 dakika bekledikten sonra da yıkayın.
10
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Süt ile deri eşyalarınızı cilalayabilirsiniz
Daha çok kemer, ayakkabı ve çantalarda tercih edilen rugan deriyi sütle cilalayabilirsiniz. Bunun için bir pamuk parçasını süte batırın. Daha sonra dairesel hareketlerle, nazik bir şekilde rugan eşyanıza uygulayın. Sütte bulunan enzimler ve yağ, derinin yumuşamasını ve parlamasını sağlar.