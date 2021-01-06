Etkilerine şaşıracaksınız! Kısa sürede bağırsakları temizliyorlar
Şişkinlik, kabızlık veya diğer bağırsak bozukluklarından şikayet ediyorsanız bazı doğal çözümler işinize yarayabilir! Tüm bu sorunların önüne geçmek ve doğal bağırsak temizliği yapmak için bilmeniz gerekenleri Beslenme ve Diyet Uzmanı Buket Adanç sıraladı.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Vücudun atık borusu olan bağırsaklarımızı ne kadar iyi temizleyebilirsek, toksik maddelerin bağırsak yüzeyinden emilmesini o kadar engellemiş oluruz. Ayrıca doğru besin tercihi ile bağırsak yüzeyini destekleyerek ve iyi bakterilerin sayısını artırarak, yararlı maddelerin emilimini hızlandırırız. İşte, bağırsakları temizlemeye yardımcı olan besinler…
2
Abone Ol
Bağırsak sağlığı için düzenli saatlerde yemek yemek, gün içerisinde yeterli miktarda posalı (meyve, sebze ve tahıl) gıdalar tüketmek, iyi çiğneyerek yutmak, düzenli olarak probiyotik içeren gıdalar (kefir, yoğurt, tarhana) yemek ve yeterli su içmek gerekir.
3
Abone Ol
Günde 8 bardak yani ortalama 2 litre su tüketimi bağırsak temizliğinin en doğal yöntemidir. Özellikle de sabah aç karnına, dişleri fırçaladıktan sonra içilen bir bardak su, bağırsak yüzeyinizi temizler ve sizi güne hazırlar.
4
Abone Ol
Kuru kayısı, kuru erik, kuru incir ve hurma gibi kuru meyveler içerdiği lif sayesinde bağırsak yüzeyinde kayganlık yaratır ve temizlik aşamasına katkıda bulunur.
5
Abone Ol
Kurubaklagil içeren çorbalar da yüksek miktarda lif içerdiği için bağırsak temizliğinde ilk sırada yer alır. Özellikle buğday, nohut, mercimek ve bulgur içerenler lif içeriği en yüksek olanlardır.
6
Abone Ol
Sofraların vazgeçilmezi salatalar öğün içerisinde dengeli posa alımını sağlar ve bağırsak hareketinizi artırır.
7
Abone Ol
Karabiber, kimyon, zerdeçal, biberiye ve kırmızı pul biber bağırsakların çalışma hızını artırır.
8
Abone Ol
Zengin lif yapısı sayesinde bağırsakları temizleyen diğer besin ise keçiboynuzudur.
9
Abone Ol
Hem bağırsak temizliği hem de şişkinlik için en etkili çaylardan birisi rezene çayıdır.
10
Abone Ol
Tüm yeşil yapraklı sebzeler lif kaynağıdır. Maydanoz lif içeriği en yüksek olan sebzelerden birisi olduğu için bağırsak temizliğinde baş tacıdır. Ayrıca vücuttaki fazla suyu atmaya yardımcı olur.
11
Abone Ol
Keten tohumu ve çörek otu da bağırsak yüzeyinde kayganlık yaratarak, tuvalete çıkma sıklığınızı artırır.
12
Abone Ol
Probiyotik kaynağı olan kefir, ev yapımı yoğurt, tarhana çorbası ve turşu da bağırsaklar için menüde olması gereken yiyecekler arasında yer alır.
13
Abone Ol
Doğal elma sirkesi ve bal da bağırsakları harekete geçirerek etkili bir bağırsak temizliğine katkı sunabilir.
14
Abone Ol
Bağırsak sağlığı için en önemli detaylardan birisi de yeterli hareket edebilmek… Her gün 20-30 dakika aralığında yapacağınız yürüyüş bağırsak hareketinize katkı sağlar.
15
Abone Ol
Şişkinlik sorunu olanlara özel tarif
Bağırsak tembelliği veya şişkinlik gibi problemler yaşıyorsanız aşağıdaki tarifi haftanın 2-3 günü açken tüketebilirsiniz.
• 1 avuç maydanoz • 1 avuç ıspanak • 1 adet yeşil elma • 1 adet armut • 1 ince dilim taze zencefil • 1 su bardağı kefir • 1 yemek kaşığı yulaf ezmesi • 1 tatlı kaşığı keten tohumu
Tüm malzemeyi blenderdan geçirin ve hemen tüketmeye özen gösterin.