Etkilerine şaşıracaksınız! Kısa sürede bağırsakları temizliyorlar

Vücudun atık borusu olan bağırsaklarımızı ne kadar iyi temizleyebilirsek, toksik maddelerin bağırsak yüzeyinden emilmesini o kadar engellemiş oluruz. Ayrıca doğru besin tercihi ile bağırsak yüzeyini destekleyerek ve iyi bakterilerin sayısını artırarak, yararlı maddelerin emilimini hızlandırırız. İşte, bağırsakları temizlemeye yardımcı olan besinler…