Fakat egzersizin bireysel olarak sağladığı fiziksel ve psikolojik yararları taklit etmek zor olacaktır. Şu anda, hafif bir yürüyüş ya da birkaç squat gibi basit egzersizleri haplarla taklit etmek pek mümkün gözükmüyor. Sonuçta, egzersizin fiziksel ve psikolojik faydalarını elde etmek hâlâ en iyi yol.



The Guardian’ın ‘Exercise in a pill: have scientists really found a drug that’s as good for you as a 10km run?’ başlıklı haberinden derlenmiştir.



