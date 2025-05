Portobello mantarları: Etli dokusuyla doyurucudur, bağırsak sağlığına katkı sunar.

Şitake mantarı: Bağışıklığı güçlendirdiği ve kolesterolü düşürdüğü bilinmektedir.

İstiridye mantarları: Bitkisel et alternatifi olarak popüler, faydalı kimyasallar barındırır.

Porçini mantarı: Sindirime yardımcı olur, kalp sağlığına destek verebilir.



