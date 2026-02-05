Bilim de onayladı, dikkat! İştahı kesiyor çünkü...

Doymak için et yemek bazıları için olmazsa olmaz. Zaten geleneksel Türk mutfağı, et ve diğer proteinler açısından zengin bir mutfak.

Araştırmalar, sadece et değil, protein açısından yüksek gıdalar tüketmenin iştahı kontrol etmeyi sağladığını ve daha çok tokluk hissi oluşturduğunu gösteriyor. Kilo vermek için protein yemek ise faydalı ama zannedilen kadar etkili değil.