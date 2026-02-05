Bilim de onayladı, dikkat! İştahı kesiyor çünkü...

PROTEİN KİLOYU NASIL ETKİLİYOR?
Yüksek proteinli diyetlerin kilo vermeye veya verilen kiloyu korumaya yardımcı olup olmadığı konusunda kanıtlar çelişkili olsa da eldeki bilgiler bu beslenme şeklinin kilo vermeye küçük bir fayda sağladığını gösteriyor.
Bu konuda yürütülen 37 klinik deneyin genel değerlendirmesinde, fazla kilolu ve obez kişilerin ortalama sekiz ay boyunca yüksek proteinli diyet yapması halinde, düşük proteinli diyetlerine oranla yaklaşık 1,5 kilo fazla verdikleri ortaya çıktı.
Bir başka çalışmada ise, kısa süre önce kilo vermiş fazla kilolu ve obez kişilerin üç ila 12 ay boyunca yüksek proteinli beslenmeleri halinde düşük proteinli beslenmeye göre daha az kilo aldıkları gözlemlendi. Halliday, bu durumun, vücudumuzun proteini yakarken karbonhidrata göre daha çok kalori harcamasından kaynaklandığına dikkat çekti.