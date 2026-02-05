×
HABERLERAile Haberleri

Bilim de onayladı, dikkat! İştahı kesiyor çünkü...

Güncelleme Tarihi:

#Sağlıklı Beslenme#Proteinli Gıdalar#Ketojenik Beslenme
Oluşturulma Tarihi: Şubat 05, 2026 12:08

Bazen ne kadar çok yersek yiyelim et yemeden tokluk hissi gelmiyor. Son dönemde yürütülen araştırmalar, sadece etin değil, genel olarak proteinin tok tuttuğunu ve bunun da kilo kontrolüne yardımcı olduğunu ortaya koyuyor.