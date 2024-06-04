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Esneme deyip geçmeyin! Sürekli esniyorsanız sebebi bu tehlikeli hastalık olabilir

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#Esnemek#Sağlık#Yaşam
Oluşturulma Tarihi: Haziran 04, 2024 08:23

Sabah uyandıktan sonra ya da uyumadan önce esnemek normal olsa da gün içinde sürekli esnemek önemli sorunların habercisi olabilir. Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Yavuz Selim Yıldırım konu hakkında bilgiler verdi.

1/7Esneme deyip geçmeyin Sürekli esniyorsanız sebebi bu tehlikeli hastalık olabilir

Çevrenizde esneyen insanları görmüşsünüzdür. İlk anda normal olarak algılansa da devam eden sürekli esneme hali normal olarak karşılanmaz.

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Yavuz Selim Yıldırım, “Esnemek istemsiz gerçekleşen bir reflekstir, parasempatik sistemin aktif olduğunu gösterir. Stresten uzak rahat ortamlarda vücudumuzun uyku öncesi hazırlık veya uykuya giriş belirtisi olarak algılanabilir” dedi.

2/7Esneme deyip geçmeyin Sürekli esniyorsanız sebebi bu tehlikeli hastalık olabilir

Fizyolojik olarak uykusunu alamayan kişilerde, sabah uykudan yeni kalktığınız zaman, yatma saati gelmiş kişilerde esneme görülebilir.

Bunların dışında sürekli esneyen insanlar görmüşsünüzdür. Bu fizyolojik aşamanın ötesinde bir hastalık belirtisi olarak algılanabilir.

Yeterli süre uyuduğu halde uykusunu alamayan ve sürekli esnemeye devam eden kişilerden uyku bozukluğunun belirtisi sürekli esnemektir.

BAKMADAN GEÇME!

3/7Esneme deyip geçmeyin Sürekli esniyorsanız sebebi bu tehlikeli hastalık olabilir

Sürekli esneme hali uyku bozukluğundan başka beyine oksijen gitmesini engelleyen uyku apnesi, kalp damar hastalığı gibi hastalıkların belirtisi ve göstergesidir. Bu kişiler en kısa zamanda hekime başvurmalı ve tedavi olmalıdır.

Esnemek halk arasında bulaşıcı olarak bilinse de art arda esneyen kişilerde bir takım psikolojik sorunlardan kalp rahatsızlıklarına kadar birçok hastalığın belirtisi olarak yorumlanabilir.

4/7Esneme deyip geçmeyin Sürekli esniyorsanız sebebi bu tehlikeli hastalık olabilir

Prof. Dr. Yavuz Selim Yıldırım, “Normal bir insan uyku esnasında ağzını kapalı tutar ve burundan nefes alıp verir. Burnu tıkanık olan kişiler uyku esnasında ağızdan nefes almaya başlar ve boğaz bölgesinin nefes yolunu kapatmasıyla nefeste kesilme sonucu uykuda solunum durması yani uyku apnesi oluşur” dedi.

BAKMADAN GEÇME!

5/7Esneme deyip geçmeyin Sürekli esniyorsanız sebebi bu tehlikeli hastalık olabilir

Uyku esnasında nefeste kesilme olduğunda beyne ve kalbe oksijen gitmeyerek kalp krizi riskini artırır ve beynin uyku ihtiyacını karşılayamadığından sürekli uykuya eğilim olarak esneme hali refleks olarak ortaya çıkar. Uyku apnesinden dolayı oksijen alamayan ve yeterli uyuyamayan beyin sürekli uyumak istediğini gösterir.

6/7Esneme deyip geçmeyin Sürekli esniyorsanız sebebi bu tehlikeli hastalık olabilir

Sürekli esneyen kişiler öncelikle bir kulak burun boğaz hastalıkları uzmanına muayene olmalı, yapısal problemler varsa düzeltilmeli, yapısal problem yoksa uyku testi ile değerlendirilerek ayrıntılı teşhis konmalı.

Uyku apnesi hastaları sabahları yorgun kalkar, uyudukları uyku kendilerine yetmez, iş yerinde sürekli uykuya eğilimli olurlar, konsantrasyon güçlüğü unutkanlık ve çabuk sinirlenme belirtilerini taşırlar.

Uyku apnesi olan kişiler araç başında uykuya dalarak trafik kazası yapar, oturdukları yerde aniden uykuya dalabilirler.

BAKMADAN GEÇME!

7/7Esneme deyip geçmeyin Sürekli esniyorsanız sebebi bu tehlikeli hastalık olabilir

Uyku apnesi uyku testiyle teşhisi doğrulandıktan sonra burun ve boğaz bölgesine yapılan koruyucu cerrahiler ile tedavi edilebilir. Cerrahi tedaviden fayda görmeyen gruplara gece uykuda ağza ve buruna takılan maske tedavisi verilebilir.

Uyku apnesi tedavi edilen hastalarda kalp krizi ve hipertansiyon oranlarında belirgin azalma sağlanmıştır.

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#Esnemek#Sağlık#Yaşam

BAKMADAN GEÇME!