Esneme deyip geçmeyin! Sürekli esniyorsanız sebebi bu tehlikeli hastalık olabilir

Sürekli esneme hali uyku bozukluğundan başka beyine oksijen gitmesini engelleyen uyku apnesi, kalp damar hastalığı gibi hastalıkların belirtisi ve göstergesidir. Bu kişiler en kısa zamanda hekime başvurmalı ve tedavi olmalıdır.

Esnemek halk arasında bulaşıcı olarak bilinse de art arda esneyen kişilerde bir takım psikolojik sorunlardan kalp rahatsızlıklarına kadar birçok hastalığın belirtisi olarak yorumlanabilir.