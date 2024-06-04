Esneme deyip geçmeyin! Sürekli esniyorsanız sebebi bu tehlikeli hastalık olabilir

Sürekli esneyen kişiler öncelikle bir kulak burun boğaz hastalıkları uzmanına muayene olmalı, yapısal problemler varsa düzeltilmeli, yapısal problem yoksa uyku testi ile değerlendirilerek ayrıntılı teşhis konmalı.
Uyku apnesi hastaları sabahları yorgun kalkar, uyudukları uyku kendilerine yetmez, iş yerinde sürekli uykuya eğilimli olurlar, konsantrasyon güçlüğü unutkanlık ve çabuk sinirlenme belirtilerini taşırlar.
Uyku apnesi olan kişiler araç başında uykuya dalarak trafik kazası yapar, oturdukları yerde aniden uykuya dalabilirler.