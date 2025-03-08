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Eşlerin birlikte uyuması uyku kalitesini nasıl etkiliyor?

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#Eşlerin Birlikte Uyuması#Uyku Kalitesi#Evlilik
Oluşturulma Tarihi: Mart 08, 2025 12:18

Eşlerin birlikte uyumasının duygusal açıdan önemli olduğunu belirten uzmanlar, uyku kalitesi içinse farklı etkileri olabileceğini söylüyor.