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Erken evrede belirti vermiyor! 21 yaşından itibaren bu testi mutlaka yaptırmalı!

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#Rahim Ağzı Kanseri#Kanser#Hpv
Oluşturulma Tarihi: Ocak 11, 2025 08:16

Rahim ağzı kanseri dünyada üreme çağındaki kadınlarda en sık görülen kanser türü. Dünyada her yıl yaklaşık 600 bin ülkemizde de 2 binden fazla kadına rahim ağzı kanseri tanısı konuluyor. Temel nedenini Human Papilloma Virüsü’nün oluşturduğu rahim ağzı kanseri, ülkemizde en sık görülen 3’üncü jinekolojik kanser olarak karşımıza çıkıyor.