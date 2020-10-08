Erkeklere iyi haber! Bu besinler sperm sayısını artırıyor

Muz Bu meyve, spermin hareketliliğini artıran ve sperm üretimine yardımcı olan B1 ve C vitaminleri ve magnezyum açısından zengindir. Muz ayrıca, sperm sayısını ve hareketliliğini artırmaya yardımcı olan Bromelain adlı nadir bir enzim içerir.