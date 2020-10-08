Erkeklere iyi haber! Bu besinler sperm sayısını artırıyor
Dünyada her yıl binlerce çift çocuk sahibi olmak istiyor. Sperm sayısının üreme yeteneği üzerinde çok önemli rol oynadığı ise iyi bilinen bir gerçek. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre sağlıklı bir erkekte ml’de 15 milyon sperm bulunurken, bir defada atılan menide bulunan sperm sayısı 39 milyon olarak saptanmış. Bu değerlerin altında sperm sayısı sperm yetersizliği olarak değerlendiriliyor. Yapılan gözlemler ve deneyimler sonucu erkeklerde sperm sayısını artıran bazı yiyeceklerin olduğunu ifade eden Üroloji ve Androloji Uzmanı Prof. Dr. Ömer Faruk Karataş, o besinleri sıraladı.
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İşte sperm sayısını artıran o besinler...
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Bitter çikolata
Çikolatayı oluşturan kakao çekirdekleri antioksidanlarla doludur. Bitter çikolata ayrıca, sperm hacmini artırmaya yardımcı olan L-Arginin adlı bir enzim içerir. Bu nedenle yenildiğinde sperm sayısını artırmada faydalı olabilir.
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Yumurta
Yumurta, spermin hareketliliğine yardımcı olan E vitamini ve protein açısından zengindir. Yumurta tüketmek ayrıca spermi serbest radikallerden korur ve böylece döllenme şansını ikiye katlar.
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Yumurta aynı zamanda sperm hareketliliğini iyileştirdiği bilinen zengin bir çinko kaynağıdır. Yumurta, sperm sayınızı artırmak için sayısız şekilde tüketilebilir.
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Goji meyvesi
Goji berry meyvesi skrotum etrafındaki sıcaklığı dengede tutarak sperm üretimi için ideal ortam yaratır.
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Tıbbi olarak kanıtlanmış olmasa da sperm hareketliliğini ve doğurganlığı artırdığı iddia edilmektedir.
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Muz
Bu meyve, spermin hareketliliğini artıran ve sperm üretimine yardımcı olan B1 ve C vitaminleri ve magnezyum açısından zengindir. Muz ayrıca, sperm sayısını ve hareketliliğini artırmaya yardımcı olan Bromelain adlı nadir bir enzim içerir.
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Ayrıca seks hormonlarını düzenleyebilir ve ruh halinizi iyileştirebilir. Yani muz yemeyi seviyorsanız, muz yemeye devam etmek için yeterince ve daha fazla nedeniniz var.
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Sarımsak
Sarımsak, kanseri önlemenin yanı sıra skrotumda sperm üretimini artırmaya yardımcı olur. Doğru bölgelere kan dolaşımını uyarmak için gerekli allisin içerir.
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Kan, cinsel organlara serbestçe akar. Sarımsakta bulunan bir diğer önemli enzim olan selenyum, sperm hareketliliğini artırmaya yardımcı olur.
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Ispanak
Yeşil yapraklı sebzeler özellikle sperm üretimine yardımcı olabilir. Ispanak, spermin gelişimi için gerekli olan folik asit bakımından zengindir.
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Kuşkonmaz
Kuşkonmaz, spermi serbest radikallerden korumaya yardımcı olan iyi bir C vitamini kaynağıdır.
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Ceviz
Omega-3 yağ asitleri açısından zengin olan ceviz, spermin canlılığını artırır.
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İstiridye
İstiridye, sperm hareketliliğini artırmaya yardımcı olan harika bir çinko kaynağıdır.
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Ginseng
Sadece testosteronu arttırmakla kalmayıp aynı zamanda erektil disfonksiyon tedavisinde de yardımcı olduğu söyleniyor.
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Taze veya kuru formda mevcuttur ve çay şeklinde tüketilebilir.
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Nar
Narların cinsel dürtüyü artırdığı bilinmektedir. Zengin bir antioksidan kaynağı olarak, sperm düzeyini ve sperm üretim kalitesini artırmaya da yardımcı olurlar. Narları her gün çiğ veya meyve suyu şeklinde tüketebilirsiniz.
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Kabak çekirdeği
Kabak çekirdeği antioksidanlar, fitosteroller ve amino asitler bakımından zengindir. Sperm sayısı ve hareketliliğini artırmaya yardımcı olur.
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Çinko açısından zengin gıdalar
Çinko yönünden zengin herhangi bir gıda, spermin serbest radikal hasarını engeller. Aynı zamanda libidoyu da uyarır. Her tür balık harika bir çinko kaynağıdır. Çinko alımınızı fındık, fasulye, kepekli tahıllar, zenginleştirilmiş tahıllar ve süt ürünleri tüketerek artırabilirsiniz.
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Saydığımız gıdaları tüketmek haricinde, fazla kilolarınızdan kurtulmak, fazla alkol tüketiminden kaçınmak, düzenli uyumak, stresten uzak durmak ve sigara kullanmamak yolu ile de sperm sayı ve kalitesini artırabilirsiniz. Bu konuda yardımcı olacak ilaç kullanımı için hekiminize müracaat ediniz.