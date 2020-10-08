MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAile Haberleri Ebeveyn Haberleri Sağlık Haberleri Erkeklere iyi haber! Bu besinler sperm sayısını artırıyor
GeriSağlık Erkeklere iyi haber! Bu besinler sperm sayısını artırıyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Sağlık
Fotoğraflar: Alamy-iStock-Ingimage
Haber Giriş: 08 Ekim 2020 - 17:12 | 

Erkeklere iyi haber! Bu besinler sperm sayısını artırıyor

Dünyada her yıl binlerce çift çocuk sahibi olmak istiyor. Sperm sayısının üreme yeteneği üzerinde çok önemli rol oynadığı ise iyi bilinen bir gerçek. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre sağlıklı bir erkekte ml’de 15 milyon sperm bulunurken, bir defada atılan menide bulunan sperm sayısı 39 milyon olarak saptanmış. Bu değerlerin altında sperm sayısı sperm yetersizliği olarak değerlendiriliyor. Yapılan gözlemler ve deneyimler sonucu erkeklerde sperm sayısını artıran bazı yiyeceklerin olduğunu ifade eden Üroloji ve Androloji Uzmanı Prof. Dr. Ömer Faruk Karataş, o besinleri sıraladı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

İşte sperm sayısını artıran o besinler...

2Bitter çikolata
Abone Olgoogle-news

Bitter çikolata

Çikolatayı oluşturan kakao çekirdekleri antioksidanlarla doludur. Bitter çikolata ayrıca, sperm hacmini artırmaya yardımcı olan L-Arginin adlı bir enzim içerir. Bu nedenle yenildiğinde sperm sayısını artırmada faydalı olabilir.

3Yumurta
Abone Olgoogle-news

Yumurta

Yumurta, spermin hareketliliğine yardımcı olan E vitamini ve protein açısından zengindir. Yumurta tüketmek ayrıca spermi serbest radikallerden korur ve böylece döllenme şansını ikiye katlar.

4
Abone Olgoogle-news

Yumurta aynı zamanda sperm hareketliliğini iyileştirdiği bilinen zengin bir çinko kaynağıdır. Yumurta, sperm sayınızı artırmak için sayısız şekilde tüketilebilir.

5Goji meyvesi
Abone Olgoogle-news

Goji meyvesi

Goji berry meyvesi skrotum etrafındaki sıcaklığı dengede tutarak sperm üretimi için ideal ortam yaratır.

6
Abone Olgoogle-news

Tıbbi olarak kanıtlanmış olmasa da sperm hareketliliğini ve doğurganlığı artırdığı iddia edilmektedir.

7Muz
Abone Olgoogle-news

Muz

Bu meyve, spermin hareketliliğini artıran ve sperm üretimine yardımcı olan B1 ve C vitaminleri ve magnezyum açısından zengindir. Muz ayrıca, sperm sayısını ve hareketliliğini artırmaya yardımcı olan Bromelain adlı nadir bir enzim içerir.

8
Abone Olgoogle-news

Ayrıca seks hormonlarını düzenleyebilir ve ruh halinizi iyileştirebilir. Yani muz yemeyi seviyorsanız, muz yemeye devam etmek için yeterince ve daha fazla nedeniniz var.

9Sarımsak
Abone Olgoogle-news

Sarımsak

Sarımsak, kanseri önlemenin yanı sıra skrotumda sperm üretimini artırmaya yardımcı olur. Doğru bölgelere kan dolaşımını uyarmak için gerekli allisin içerir.

10
Abone Olgoogle-news

Kan, cinsel organlara serbestçe akar. Sarımsakta bulunan bir diğer önemli enzim olan selenyum, sperm hareketliliğini artırmaya yardımcı olur.

11Ispanak
Abone Olgoogle-news

Ispanak

Yeşil yapraklı sebzeler özellikle sperm üretimine yardımcı olabilir. Ispanak, spermin gelişimi için gerekli olan folik asit bakımından zengindir.

12Kuşkonmaz
Abone Olgoogle-news

Kuşkonmaz

Kuşkonmaz, spermi serbest radikallerden korumaya yardımcı olan iyi bir C vitamini kaynağıdır.

13Ceviz
Abone Olgoogle-news

Ceviz

Omega-3 yağ asitleri açısından zengin olan ceviz, spermin canlılığını artırır.

14İstiridye
Abone Olgoogle-news

İstiridye

İstiridye, sperm hareketliliğini artırmaya yardımcı olan harika bir çinko kaynağıdır.

15Ginseng
Abone Olgoogle-news

Ginseng

Sadece testosteronu arttırmakla kalmayıp aynı zamanda erektil disfonksiyon tedavisinde de yardımcı olduğu söyleniyor.

16
Abone Olgoogle-news

Taze veya kuru formda mevcuttur ve çay şeklinde tüketilebilir.

17Nar
Abone Olgoogle-news

Nar

Narların cinsel dürtüyü artırdığı bilinmektedir. Zengin bir antioksidan kaynağı olarak, sperm düzeyini ve sperm üretim kalitesini artırmaya da yardımcı olurlar. Narları her gün çiğ veya meyve suyu şeklinde tüketebilirsiniz.

18Kabak çekirdeği
Abone Olgoogle-news

Kabak çekirdeği

Kabak çekirdeği antioksidanlar, fitosteroller ve amino asitler bakımından zengindir. Sperm sayısı ve hareketliliğini artırmaya yardımcı olur.

19Çinko açısından zengin gıdalar
Abone Olgoogle-news

Çinko açısından zengin gıdalar

Çinko yönünden zengin herhangi bir gıda, spermin serbest radikal hasarını engeller. Aynı zamanda libidoyu da uyarır. Her tür balık harika bir çinko kaynağıdır. Çinko alımınızı fındık, fasulye, kepekli tahıllar, zenginleştirilmiş tahıllar ve süt ürünleri tüketerek artırabilirsiniz.

20
Abone Olgoogle-news

Saydığımız gıdaları tüketmek haricinde, fazla kilolarınızdan kurtulmak, fazla alkol tüketiminden kaçınmak, düzenli uyumak, stresten uzak durmak ve sigara kullanmamak yolu ile de sperm sayı ve kalitesini artırabilirsiniz. Bu konuda yardımcı olacak ilaç kullanımı için hekiminize müracaat ediniz.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi