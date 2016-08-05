Enfes tatlılar yapmanın püf noktaları

Sütlü tatlı yaparken şekeri en son eklerseniz topaklanmayı önlersiniz.Özellikle sütlü tatlıların pişme ısısı ve süresi çok iyi ayarlanmalıdır. Yüksek ısıda, uzun süre pişen tatlılar, besin kaybına uğrayacağından 150- 160 derece ısının üstüne çıkmayın.Puding soğurken üzerinin kaymak bağlamasını istemiyorsanız, sıcakken üzerine toz şeker serpebilirsiniz.Baklavaların kenarlarının ince olması için oklava ile açarken kenarlarına parmak uçlarınızla iyice bastırın.Kek, pasta veya sütlü tatlı hazırlarken ölçü kabı ve tartı kullanmanız doğru kıvamı tutturmanız konusunda yardımcı olur.Tart hamurunu hazırlarken topaklanmasını önlemek için içine bir yumurta sarısı ekleyin.Eğer kalorisi düşük bir tatlı yapmak istiyorsanız doğal suyunda kurutulmuş meyvelerden faydalanabilirsiniz.