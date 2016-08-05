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Hürriyet
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Nasil Yapilir
 

Enfes tatlılar yapmanın püf noktaları

Geleneksel hamurlu ve sütlü tatlılarımızı hazırlarken daha lezzetli ve kıvamında olması için bu önerilere kulak verin.

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1
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Sütlü tatlı yaparken şekeri en son eklerseniz topaklanmayı önlersiniz.

2
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Özellikle sütlü tatlıların pişme ısısı ve süresi çok iyi ayarlanmalıdır. Yüksek ısıda, uzun süre pişen tatlılar, besin kaybına uğrayacağından 150- 160 derece ısının üstüne çıkmayın.

3
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Puding soğurken üzerinin kaymak bağlamasını istemiyorsanız, sıcakken üzerine toz şeker serpebilirsiniz.

4
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Baklavaların kenarlarının ince olması için oklava ile açarken kenarlarına parmak uçlarınızla iyice bastırın.

5
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Kek, pasta veya sütlü tatlı hazırlarken ölçü kabı ve tartı kullanmanız doğru kıvamı tutturmanız konusunda yardımcı olur.

6
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Tart hamurunu hazırlarken topaklanmasını önlemek için içine bir yumurta sarısı ekleyin.

7
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Eğer kalorisi düşük bir tatlı yapmak istiyorsanız doğal suyunda kurutulmuş meyvelerden faydalanabilirsiniz.

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