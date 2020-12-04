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Hürriyet
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Sağlık
Fotoğraflar: iStock, Ingimage
Haber Giriş: 04 Aralık 2020 - 15:49 | 

Enfeksiyonlara karşı koruyor! Hastalıkları önlemek için...

Pandemi nedeniyle sağlığımıza çok önem göstermemiz gerekiyor. Bunun için de bağışıklık sistemini güçlü tutmak şart.

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1
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Diyet ve Beslenme Uzmanı Ömür Karamahmut, bağışıklığı güçlendirecek besinler ile ilgili önemli bilgiler paylaştı.

2Bitter çikolata
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Bitter çikolata

Teobromin denilen antioksidan yönünden zengindir. Bu özelliği ile immün sistemin güçlenmesine yardımcı olur ve vücudu serbest radikallere karşı korur. Serbest radikaller; vücudumuzda hastalığa sebebiyet veren moleküllerdir.

3
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Kalorisi yüksek olduğundan tüketirken porsiyon miktarına dikkat edilmelidir. Sade kahvenin yanında 2-3 küp tüketebilir, yulaf ile hazırladığınız bir kahvaltı kasesini yine 3 küp bitter çikolata ile tatlandırabilirsiniz.

4Yaban mersini
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Yaban mersini

Flavonoidler ve antioksidanlar yönünden zengindir. Bu özelliği ile bağışıklık sisteminin güçlenmesine katkıda bulunur. Üst solunum yolu enfeksiyonlarında ve soğuk algınlığının önlenmesinde etkisi büyüktür.

5
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Küçük bir kase yoğurt içerisine 1 avuç ekleyerek, kahvaltı öğünlerinde veya hazırlayacağınız sağlıklı bir kek içerisine şeker yerine yaban mersini ekleyebilirsiniz.

6Ispanak
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Ispanak

Esansiyel bileşenleri ve antioksidanları içerir. Flavonoid, karotenoid, vitamin E ve C yönünden zengindir. C ve E vitaminleri immün sistemi destekler. Flavonoidler ise soğuk algınlığına karşı bağışıklık sistemini destekler.

7Kefir
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Kefir

Fermente bir içecek olan kefir, canlı ve yararlı bakterileri barındırır. Bu özelliği ile immün sistemi destekler ve antioksidan aktivitesini arttırır. Aynı zamanda vücutta inflamasyonun önlenmesine katkıda bulunur.

8Sarımsak
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Sarımsak

Kükürt, aminoasit, manganez ve çinko gibi mineraller, A,B ve bolca C vitamini içerir. Antibakteriyel özelliği sayesinde vücudu enfeksiyonlara karşı korur.

9
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Bağışıklık sistemini destekler ve kolay hastalanmanın önüne geçmede katkıda bulunur. Çorbaların içerisine veya diğer yemeklere ekleyerek tüketebilirsiniz.

10Çekirdek
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Çekirdek

E vitamini ve antioksidanlar yönünden zengindir. Antioksidanlar gibi E vitamini de bağışıklığın desteklenmesine katkıda bulunur.

11
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Hücrelere zarar veren ‘serbest radikallere’ karşı vücut savunmasını destekler. Salatalara 2 yemek kaşığı eklenebilir, ara öğün olarak 1 çay bardağı tüketebilirsiniz.

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