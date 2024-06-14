Enfeksiyon uzmanı uyardı: Önce duş alın sonra güneşlenin

Merdiven altı havuzlara girmeyin

Havuz kapasitesinin de enfeksiyon bakımından önemli olduğunu, havuzların belirli şartnamelere uyması gerektiğini de söyleyen Şerefhanoğlu, “Genel olarak küçük çocukların girdiği havuzlar risklidir. Çocuklar havuza tuvaletlerini yapabilirler. Ayrıca havuzlara giren kişi sayısı arttıkça havuzun kirlenme riski de artmaktadır. Bu sebeple havuzlara giren nüfus sayısına göre belirli şartnameler vardır. O şartnamelere uyulup uyulmadığından emin olmak gerekir.

Bu sebeple merdiven altı havuzlara değil, ciddi firmalar tarafından denetlenen havuzlara girilmesi gerekir. Çünkü bu havuzların periyodik olarak içindeki kimyasalların analiz edilmesi, asit dengesi araştırılması, diğer kimyasal varlıkların incelenmesi, mikrobiyolojik analizlerin yapılması gerekmektedir” şeklinde konuştu.