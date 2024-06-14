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Enfeksiyon uzmanı uyardı: Önce duş alın sonra güneşlenin

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#Deniz#Havuz#Havuz Enfeksiyonları
Oluşturulma Tarihi: Haziran 14, 2024 08:56

9 günlük Kurban Bayramı’nı tatil olarak değerlendirmek isteyenlerin serinlemek için girdikleri havuz ve denizler için uyarılarda bulunan Prof. Dr. Kıvanç Şerefhanoğlu, özellikle havuzların mikrobiyolojik olarak temizlenmiş olması gerektiğini söyleyerek, “Merdiven altı olmayan, prosedürlere uygun temizlenmiş havuzlara girilmelidir. Ayrıca hem havuz hem de deniz sonrasında enfeksiyon açısından sorun yaşamamak için nemli kalınmamalı, önce duş alınmalı sonrasında da kurumak için güneşlenilmeli” dedi. 