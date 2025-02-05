Enerji deposu, tam bir şifa kaynağı... Soğuk algınlığına iyi geliyor, bağırsakları çalıştırıyor

Dikkat Edilmesi Gerekenler:
-- Şeker içeriği yüksek olabilir, özellikle diyabet hastaları şekersiz ya da düşük şekerli versiyonlarını tercih etmelidir.
-- Paketli ve hazır salep yerine doğal salep tüketmek daha sağlıklı olacaktır.
Salep, özellikle sıcak içecekler arasında en çok tercih edilenlerden biridir. Ancak piyasada satılan pek çok hazır salep ürünü, gerçek salep oranı düşük ve şeker içeriği yüksek olabilir. Doğal salep kullanarak hazırlanan bir içecek, sağlık açısından çok daha faydalıdır.