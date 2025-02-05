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Enerji deposu, tam bir şifa kaynağı... Soğuk algınlığına iyi geliyor, bağırsakları çalıştırıyor

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#Salep#Boza#Salebin Faydaları
Oluşturulma Tarihi: Şubat 05, 2025 12:12

Soğuk günlerde hem içinizi ısıtacak hem de bağışıklığınızı güçlendirecek geleneksel içecekler olan salep ve boza, yüzyıllardır Türk mutfağının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Uzman Diyetisyen Elif Melek Avcı Dursun, bu besleyici içeceklerin faydalarını ve evde nasıl hazırlanabileceğini anlatıyor.