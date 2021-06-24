Endometriozis nedir, neden olur? Endometriozis belirtileri ve tedavisi

Tanı ve tedavi Tanıda öncelikle hastanın tipik şikayetleri yol gösterici olur. Kronik ağrı, adet sancısı, kısırlık en sık görülen şikayetlerdendir. Hekim jinekolojik muayene sırasında eliyle kisti hissedebilir veya ultrasonda görebilir. Bununla ilgili kan testleri yapılabilir. Bazen hastalığın bu yöntemlerle tespit edilmesi mümkün olmaz, böyle durumlarda laparaskopi yani kapalı ameliyatla karın içi değerlendirilir. Laparaskopi aynı zamanda tedavi için ve çikolata kisti varsa kisti çıkarmak için de kullanılabilir.



Günümüzde endometriozisin maalesef kesin bir tedavisi yoktur. Hastalığın ilerlemesini durdurmak ve semptomları düzeltmek için tedavi uygulanır. Tedavi planlamasında hastanın yaşı, çocuk isteği olup olmaması ve şikayetlerine göre davranılır. Genelde hastalığı baskılamak için doğum kontrol haplarına benzer ilaçlar, hormonlar, yumurtlamayı baskılamaya yarayan ilaçlar, ağrı kesiciler, hormonlu spiral ve halkalar kullanılır. Şiddetli ağrısı olan ve hormon tedavisinin işe yaramadığı hastalarda da cerrahiye başvurulur. Cerrahi olarak endometriozis odakları çıkarılır, çikolata kisti varsa alınır. Çocuğu olmayan kadınlarda ise öncelikle tüp bebek düşünülür.