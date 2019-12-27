En popüler yeni yıl kararları

Her yıl yeni bir yıla girerken birçoğumuz radikal kararlar alırız, “diyete başlayacağım, hayır demeyi öğreneceğim, hayatımdan gereksiz insanları çıkaracağım…” diye liste uzar gider. Kaç kişi bu kararları sonuna kadar uyguluyor, kaç kişi daha ilk günden cayıyor tartışılır ama bilimsel araştırmalar, yeni yıl kararları alan insanların, almayanlara göre hedeflerini gerçekleştirmede 10 kat daha başarılı olduğu söylüyor.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
2019’e veda etmeye sayılı günler kala siz de mutlaka kendinize bir liste yapmışsınızdır. Bu listeniz ne kadar uzun ve listede hangi maddeler var bilemiyoruz ama biz sizler için en popüler yeni yıl kararlarını listeledik. İşte yeni yılda pek çok insanın sıklıkla listesine yazdığı en popüler kararlar:
2
Abone Ol
Diyete ve spora başlamak
“Bu yıl fazla kilolarımdan kurtulacağım, spora başlayacağım” mutlaka listemizin en başında yer almalı. Hadi itiraf edin kendinize “Nasıl olsa yılbaşı gecesinden sonra dikkat edeceğim diye son son tıka basa yenen yemekler, sınırsız içilen içecekler” her yılbaşı gecesinin olmazsa olmazı değil mi? Kaçınız yeni yılın ilk günü spora ve diyete başlayıp ertesi gün ya da ertesi hafta eski düzenine dönüyor? Sayının hayli yüksek olduğunu biliyoruz ama umarız bu yıl kilo vermek isteyen herkes fazla kilolarını verir ve sağlığına kavuşur.
3
Abone Ol
Sigara ve alkolü bırakmak
En popüler yeni yıl kararlarından biri de sigara ve alkole veda etmektir. “Yılbaşı gecesi son son dilediğim kadar içeyim, ertesi gün kesin bırakıyorum” sözleri size de çok tanıdık geliyor değil mi? Yeni yıldan hep sağlık, mutluluk ve huzur beklemiyor muyuz? Peki, sağlığımızı kaybedersek mutluluk ve huzurdan söz edebilir miyiz? Sizin de bu yıl vereceğinizi en güzel yeni yıl karar eğer kullanıyorsanız sigara ve alkol alışkanlığınızdan kurtulmak olsun. Yeter ki isteyin ve başarabileceğinize inanın.
4
Abone Ol
Hayır diyebilmeyi öğrenmek
Sırf başkaları mutlu olsun ya da kırılmasın diye istemediğiniz şeyleri yapmak, hayır diyememek bazı insanların en zayıf noktalarıdır. Bunu bir türlü başaramayanlar için yeni yıl kararları bir fırsattır. Ne diyelim, bu yıl umarım kendiniz için bir iyilik yapıp istemediğiniz şeylere hayır demeyi başarabilirsiniz.
5
Abone Ol
Daha çok kitap okumak, sosyal medya detoksu yapmak
Akıllı telefonlar yüzünden son zamanlarda ne elimize kitap alır olduk ne de uzun uzun dost sohbetlerine vakit ayırır olduk. Akşam eve gidince telefonunlarımızı çok mecbur kalmadıkça elimize almasak, telefondan sohbet etmek yerine yüz yüze görüşmelere daha ağırlık versek nasıl güzel olur değil mi? Geçen yıl başaramamış olabilirsiniz ama belki bu yıl sosyal medya detoksu yapmayı başarırsınız.
6
Abone Ol
Yeni bir hobi edinmek
Yeni bir şeyler öğrenmek, boş zamanlarda kafa dağıtmak kime iyi gelmez ki. Yeni kararları içinde “bu yıl mutlaka bir hobi kursuna yazılacağım” mutlaka vardır ama işte bunun için de bir sürü bahanemiz var. “Zamanım yok, param yok” vb. bahaneler uzayıp gider. Ama bir hobi edinmek inanın size çok iyi gelecek. Üstelik hobi edinmek için tonlarca para harcamanıza da gerek yok, özellikle büyük şehirlerde ücretsiz pek çok kurs imkanı var. Yeter ki siz isteyin.
7
Abone Ol
Daha çok seyahat etmek
Evet bunun için bir miktar paraya ihtiyacınız olabilir ama yine de gözünüzde büyüttüğünüz kadar değil. Yeni yılda verdiğiniz bu kararı uygulamanız için her gün kenara az daha olsa bir para koyabilirsiniz. Örneğin sigarayı bırakıp her gün kenara sigara için harcadığınız parayı biriktirseniz 6 ayda yaklaşık 2800 TL kenarda paranız olur, uçak biletiniz ve otel masraflarınızı 6 ayda hazır.
8
Abone Ol
Arkadaş temizliği yapmak
Yeni yılda geçtiğiniz yıllarda sizi üzen, kıran, size iyi gelmeyen arkadaşlarınızı hayatınızdan çıkarmayı düşünüyorsanız yalnız değilsiniz. Arkadaş temizliği yapmak da en popüler yeni yıl kararları arasında… Ama siz siz olun yine de sudan sebepler yüzünden arkadaşlarınızla yollarınızı ayırmayın.
9
Abone Ol
Aşık olmak
Tamam zorla aşık olunmuyor elbette ama yeni yıl yaklaşırken kalbi boş olanların en büyük dileklerinden biri de yeni yılda birine aşık olmak. Belki de uzun zamandır aradığınız aşkı 2020'de bulacaksınız kimbilir...
10
Abone Ol
Aileyle daha fazla vakit geçirme
Hepimiz iş hayatın, çocuklar, ev işleri derken bazen aile büyüklerimizi ihmal ediyor ve bu durumdan dolayı vicdan azabı çekiyoruz. “Bu yıl aileme daha fazla vakit ayıracağım, onları daha sık görmeye gideceğim” diye yeni yıl kararları alanların sayısı da hayli fazla.
Yeni yılda aldığınız kararları yıl boyunca uygulamanız dileğiyle hepinize mutlu yıllar dileriz.