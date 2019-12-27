En popüler yeni yıl kararları

Yeni bir hobi edinmek Yeni bir şeyler öğrenmek, boş zamanlarda kafa dağıtmak kime iyi gelmez ki. Yeni kararları içinde “bu yıl mutlaka bir hobi kursuna yazılacağım” mutlaka vardır ama işte bunun için de bir sürü bahanemiz var. “Zamanım yok, param yok” vb. bahaneler uzayıp gider. Ama bir hobi edinmek inanın size çok iyi gelecek. Üstelik hobi edinmek için tonlarca para harcamanıza da gerek yok, özellikle büyük şehirlerde ücretsiz pek çok kurs imkanı var. Yeter ki siz isteyin.