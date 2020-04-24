En önemli ihtiyaçlardan! Ebeveynlerin işini kolaylaştıracak...
Çocukların gelişim döneminde tercih edilen mama sandalyeleri oldukça kullanışlı. Kendi başına yemeyi öğrenen çocuğunuzun beslenme süresi boyunca sabit durmasına yardım olur. Bu yüzden, ebeveynler için önemli bir ürün olan mama sandalyelerini sizin için derledik.
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Çocuğunuz için en gerekli ürünlerden biri de mama sandalyesi. Kullanımı kolay olan bu sandalyeler, çocukların gelişim döneminde ebeveynlerin en önemli yardımcılarından biri. Ayrıca, pek çok seçeneği de mevcut. Sizin için hazırladığımız önerilerimize göz atmaya ne dersiniz?
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Chicco Pocket Meal Mama Sandalyesi
Üç farklı pozisyonda ayarlanabilen Chicco Pocket Meal Mama Sandalyesi, yatırılabilir sırt desteğiyle de çocuğunuz için en yüksek konforu sağlayabilir. Ayrıca hafif yapısıyla da kolayca taşınan bu sandalye kapandığı zaman az yer kaplıyor ve desteksiz olarak ayakta durabiliyor. Dilerseniz, istediğiniz yere de götürebilirsiniz.
Kolay ve pratik kurulumu ile ebeynlerin işini kolaylaştıracak Kraft Snack Mama Sandalyesi̇, 5 noktalı emniyet kemeri ile çocuğunuzun güvenliğini sağlar. Sandalyenin ayak kısımlarında yer alan kaydırmaz aparatı da bazı zeminlerde kaymasına engel olur. Ayrıca, mama sandalyesi tepsisinin de kolayca çıkarılarak temizlenebildiğini belirtelim.
Peg Prego Tatamia Mama Sandalyesi, çocuğunuzun konforunu ve güvenliğine odaklı bir tasarıma sahip. Sahip olduğu sistem ile rahat ve güvenli bir yapısı olan sandalyenin tepsisi üç farklı uzaklık konumuna ayarlanabiliyor. Ayrıca, çıkarılabilen ve kolayca ayarlanabilen çift tablalı tepsi de ürün ile katlanabiliyor.
Çocuğunuzun büyüme süreciyle uyumlu olan bu sandalyeyi farklı oturma pozisyonlarına ayarlayabilirsiniz. Ön ve arka kısımlarında yer alan tekerlekler ile de Chicco Polly 2 Start Mama Sandalyesi'ni kolayca hareket ettirebilirsiniz. Ayrıca, sandalyenin üzerinde yer alan desen de çocuğunuzun ilgisini çekebilir.
Üç farklı yükseliği ayarlanabilen Chicco Pocket Snack Yükseltici Mama Sandalyesi, yürüme çağındaki çocuğunuzun masada sizinle birlikte yemek yemesine yardım olur. 6. aydan itibaren kullanılabilen sandalye kolayca çıkarılabilen ve ayarlanabilen bir ön tepsiye de sahip.
Geniş oturma alanı bulunan TinyCare Portatif Mama Sandalyesi, 6. aydan 3. yaşa kadar kullanılabiliyor. Ayrıca, ürün ayrılarak masa ve sandalyeli olarak da kullanılabilir. Beş noktalı emniyet kemeri olan sandalyenin tepsisinin alt kısmında güvenlik özelliğine sahip kilit bar da mevcut.
Özel olarak tasarlanmış kilit sistemi bulunan Norfolk Ultrafix Baby Dinner Mama Sandalyesi, 15 kilograma kadar taşıma kapasitesine sahip. Ayak kısımları kolayca çıkarılıp takılabilen bu mama sandalyesinde üç noktalı emniyet kemeri de yer alıyor.