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En güçlü kaynaklarından biri o... Sağlıklı beslenmenin olmazsa olmazı lifli gıdalar

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#Sağlık#Beslenme#Lifli Gıdalar
Oluşturulma Tarihi: Haziran 25, 2024 08:50

Söz konusu sağlıklı beslenme olduğunda bol bol tüketmemiz gereken ama sıkça ihmal ettiğimiz bir nokta var: Lif. Uzmanlar kilo sorunundan diyabete ve inflamasyona kadar birçok sağlık problemiyle ilgili olarak vücutta lif alımının artırılmasının öneminin altını çiziyor. Peki lifli gıdalar denince hangi yiyeceklerden bahsediyoruz?