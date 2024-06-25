En güçlü kaynaklarından biri o... Sağlıklı beslenmenin olmazsa olmazı lifli gıdalar

Tam tahıllı ekmeğin her bir dilimi unun kalitesine göre 4-5 gram lif içerir. Bu miktar 16 grama kadar çıkabilir. O nedenle ekmeğinizi evde yapıyorsanız kullandığınız unu, dışarıdan alıyorsanız da ekmeğinizi dikkatle seçin.
1 su bardağı pişmiş tam tahıllı makarna da makarnanın kesimine göre bolca lif içerebilir. Penne kesim makarna 3,8 gram, spagetti ise 5,9 gram life sahiptir.
Yarım su bardağı pişmiş bulgurda da 4,1 gram lif bulunur. Direkt pilav olarak yemek istemiyorsanız, salatalık, nohut, kırmızı soğan, dereotu, limon suyu ve zeytinyağı ile nefis bir salata yapmanız da mümkün.