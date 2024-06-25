En güçlü kaynaklarından biri o... Sağlıklı beslenmenin olmazsa olmazı lifli gıdalar

Fırında pişmiş bir patatesi, kabuklarıyla birlikte yerseniz, 4,8 gram civarında lif alabilirsiniz. Ancak burada kabuk detayının önemli olduğunu unutmayın. O nedenle patatesinizi pişirmeden önce fırçayla güzelce yıkayın.

Aynı şekilde pişireceğiniz 1 tatlı patates de 3,8 gram lif içerir. Atıştırmalık olarak da çok keyifle tüketebileceğiniz fırında tatlı patates, cips karşısında çok sağlıklı bir alternatif.