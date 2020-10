En fazla rastlanan sorunlardan biri! Başın sol tarafında ağrı varsa...

Birincil baş ağrıları genellikle nedenini bilmediğimiz ama kişinin yaşamını etkileyen ama hayatı tehdit etmeyen ağrılardır. İkincil baş ağrılarında ise olayın altında her zaman bir neden vardır (beyin kanaması, beyin iltihabı, kafa içi basınç değişiklikleri vs) ve genellikle nedeninin tedavi edilmesiyle baş ağrıları geçer. Birincil baş ağrısı dediğimiz grupra iki önemli baş ağrısı vardır. Bunlar migren ve gerilin tipi baş ağrılarıdır. Migren baş ağrısının görülme sıklığı ülkemizde yüzde 16.20 oranındadır. Gerilim tipi baş ağrısı başka bir sebebe bağlı olmayan ağrı tipidir. Bunun da oranı yüzde 32’dir. Dolayısıyla her iki kişiden birinde baş ağrısı geçiyor demektir.