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Hürriyet
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Nasıl Yapılır?
Fotoğraflar: Alamy-Ingimage-iStock
Haber Giriş: 08 Eylül 2020 - 16:53 | 

En etkili çözümlerden! Limonun tüm yüzeyine karanfil yerleştirin ve...

Vitamin deposu limonu sadece salatalarınıza sıkmak için kullanmayın. Çok daha farklı alanlarda işinize yarabilir.

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Limonata yapında kullanılan, salataların vazgeçilmezi olan limon, C vitamini deposudur. C vitamini bağışıklık sitemi, kalp damar sağlığı ve hastalıklardan daha çabuk kurtulmak için önemli bir vitamindir.

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Peki vitamin deposu limonu beslenme dışında hangi alanlarda kullanabiliriz? İşte öneriler...

3Dişleri beyazlatıyor
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Dişleri beyazlatıyor

Dişlerinizin beyazlaması için kimyasallar olmadan direk doğadan faydalanmak istiyorsanız limonun bu etkisini çok beğeneceksiniz.

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Limon suyu ve maden suyunu karıştırdıktan sonra fırçalamış olduğunuz dişlerinize pamuk yardımıyla veya gargara gibi ağzınızda çalkalayarak dişlerinize uygulayın. Fakat etkili bir temizleyici olacağı için uyguladıktan 1 veya 2 dakika sonra normal su ile çalkalayın.

5Cildi canlandırıyor ve arındırıyor
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Cildi canlandırıyor ve arındırıyor

Limonu yüz temizleme, arındırma ve yenileme suyu olarak yüzünüze uygulayabilirsiniz.

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Cildinizin hassasiyetine göre içine su katarak temizleme için, bal ile karıştırarak ise maske olarak uygulayabilirsiniz.

7Sürekli kırılan tırnaklara son
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Sürekli kırılan tırnaklara son

En küçük darbede bazen kendi kendine kırılan tırnaklar bazı kadınlar için büyük bir sorun olabiliyor. Limon bu konuda da fayda sağlıyor ve tırnaklarınızı güçlendiriyor!

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Tırnaklarınızın içine gireceği miktarda sıktığınız limon suyunda 10-15 dakika parmaklarınızı bekletmeniz sonucunda her defasında daha da güçlü tırnaklara sahip olacaksınız. Aynı zamanda etlerinizin çekilmesine ve tırnaktaki lekelerin yok olmasına yardımcı olacaktır.

9Tencereleriniz parlasın
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Tencereleriniz parlasın

Kararmış, parlaklığından eser kalmamış tencere ve çaydanlıklarınızı ilk aldığınız hale getirmek istiyorsanız tek ihtiyacınız limon ve tuz.

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Kestiğiniz limonu tuza buladıktan sonra eşyanızı bu limonla bir süre ovun. Gümüş gibi parladığına kendi gözlerinizle şahit olacaksınız.

11Boğaz ağrılarına iyi gelecek
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Boğaz ağrılarına iyi gelecek

Soğuk bir içecek içtiğinizde, grip veya soğuk algınlığı gibi rahatsızlıklarınızda oluşan boğaz ağrılarına limon tedaviniz olacak.

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Ilık bir bardak suya eklediğiniz yarım limon suyunu gargara yaparak mikroplardan arındırabilir, çayınıza eklediğiniz birkaç dilim limon ile de boğazınızı rahatlatabilirsiniz.

13Fırın temizliğinde kullanabilirsiniz
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Fırın temizliğinde kullanabilirsiniz

Fırın ve mikrodalgalarda yiyecekleri ısıtıyor veya pişiriyoruz fakat temizlerken her tarafını keskin kimyasallara boğuyoruz.

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Bu kimyasalları kullanmak yerine limonu rendeleyip bir kaba koyun ve üzerine soğuk su ekleyin. Kabı fırınınızın içine yerleştirin, fırını çalıştırın. 8-10 dakika sonra fırını kapatın ve içinden limonlu suyunuzu alın.

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Ardından bir bez ile fırınınızın içini silin. Bu yöntemle doğal bir şekilde fırınınızı temizlemiş olacaksınız.

16Böcekleri evinizden uzaklaştırın
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Böcekleri evinizden uzaklaştırın

Evinize böcekler uğruyorsa çözüm yine limonda! Tüm yüzeyine karanfil sapladığınız yarım limon, böcekleri uzak tutacak en kesin çözümlerden biri olacak.

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Fakat unutmayın ki odanızın iki köşesine (özellikle cam ve kapı ardına) koymalısınız.

18Doğal yağ çözücü
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Doğal yağ çözücü

Mutfaklarda ocakların yanında ve çeşitli yerlerde biriken yağlar kadınların mutfaktaki en kötü problemlerindendir.

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Bu yağ kalıntılarında da yine limon kullanarak kurtulabilirsiniz! Yapacağınız tek şey yağ kalıntılarının üzerine biraz tuz döktükten sonra limonla birkaç dakika ovuşturmak. En güzeli kimyasalsız temizlik!

20Kötü kokulara son verin
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Kötü kokulara son verin

Evdenizdeki çöp kovaları yanından geçirmeyecek bir koku yaratır ya… İşte o kötü kokular içinde limon kullanabilirsiniz.

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Üstelik yapacağınız tek şey çöp kovanızın dibine kestiğiniz limonu koymak. Gittikçe koku azalacak hatta oluşmayacaktır.

22Bulaşıklarınız parlasın
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Bulaşıklarınız parlasın

Sıkıp kullandığınız limonların kabuklarını da kullanabilirsiniz! Bir limonu bulaşık makinasının alt ve üst çekmecesine yerleştirin, kirlileri de koyduktan sonra bulaşık makinenizi çalıştırın.

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Yıkama bittikten sonra makineyi açtığınızda mis gibi limon kokusu ve parlak bardak, tabak ve kaşıklarınızı daha parlak bulacaksınız. Üstelik yerleştirdiğiniz bir limon 4 yıkamaya kadar etkisini sürdürüyor.

24Ortamınızı limon ile nemlendirin
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Ortamınızı limon ile nemlendirin

Arada bir evinize nem ve güzel koku sağlamak için limon yine emrinizde! Bir limonu dilimlere ayırıp soğuk suya atın ve kaynatın.

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Kaynadıktan sonra karıştırarak evinizde birkaç tur atın. Evinizde doğanın mükemmel kokusu size ferahlık verecek.

26Ev temizliğinde de kullanın
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Ev temizliğinde de kullanın

Limon, ev temizliğinde en etkili ve başvurulan malzemelerden biri. Musluğunuzda oluşan lekeleri limon ile kolayca temizleyebilirsiniz.

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Bunun için bir limon kabuğu ile musluğunuzu güzelce ovalayın. Böylece lekelerden ve kireçlerden kurtulmakla kalmayacak musluğunuzu parlatarak yepyeni bir görünüm kazandırabilirsiniz.

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