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GeriYenidoğan Emzirmenin anneler açısından 6 önemli faydası
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Hürriyet
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Yenidoğan
Fotoğraflar: Ingimage
Haber Giriş: 30 Haziran 2020 - 14:18,

Emzirmenin anneler açısından 6 önemli faydası

Yapılan bilimsel çalışmalar; anne sütünün bebeğe olduğu kadar, emzirmenin de anneye sayısız faydaları olduğunu ortaya koyuyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Özlem Pata, annelere emzirmeyi sevdirecek 6 önemli nedeni anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

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Anne sütünün içerisinde en az 100 çeşit besin öğesi, vitamin, mineral ve element bulunuyor. Bebeğin bağışıklığını güçlendirip enfeksiyonlara karşı koruduğu gibi, ilerleyen yaşlarda da bu faydalar devam ediyor. İşte, emzirmenin 6 önemli faydası…

2Anne ile bebeğin bağını güçlendiriyor
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Anne ile bebeğin bağını güçlendiriyor

Emziren anne, anneliği daha güçlü hissediyor ve bebeğiyle iletişimi daha iyi oluyor; duygusal bağ güçleniyor. Bebeğinin ağlamaları, emmek istemesi annenin kendini daha değerli hissetmesini sağlıyor.

3Rahmin eski haline dönmesini kolaylaştırıyor
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Rahmin eski haline dönmesini kolaylaştırıyor

Emziren anne sağlığına daha çabuk kavuşurken, emzirmek doğum sonrası olabilecek aşırı kanama riskini azaltıyor ve rahmin eski haline dönmesini kolaylaştırıyor. Ayrıca düzenli emzirme; annenin ilk iki ayda yeniden gebe kalmasına engel olarak, doğal koruma sağlayabiliyor.

4Zayıflamaya yardımcı oluyor
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Zayıflamaya yardımcı oluyor

Emzirmek, hamilelikte alınan fazla kiloların daha çabuk verilmesini ve annenin eski kilosuna daha kısa sürede dönmesini, formuna daha çabuk kavuşmasını sağlıyor. Yapılan çalışmalar; bebeğini emziren annelerin günde fazladan 200-250 kalori yakabildiklerini gösteriyor.

5Kansere karşı koruyor
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Kansere karşı koruyor

Emziren annelerde rahim, meme ve yumurtalık kanserine yakalanma riski azalırken, emzirme demir eksikliği anemisini de önlemeye yardımcı oluyor.

6Depresyonu önlüyor
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Depresyonu önlüyor

Yapılan çalışmalar; emziren annelerin kanında oksitosin hormonunun yüksek olduğunu ve oksitosin hormonunun sakinleştirici etkisi sayesinde doğum sonrası depresyonu önlemeye katkı sağladığını ortaya koyuyor.

7Diyabet riskini azaltıyor
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Diyabet riskini azaltıyor

Emzirmek, kolesterol yüksekliği ve hipertansiyonun yanı sıra; kan şekerinin düzenlenmesini sağlayarak orta yaşta veya yaşlılıkta çıkabilecek diyabet hastalığı riskinizi azaltıyor.

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