Yenidoğan Fotoğraflar: Ingimage Haber Giriş: 30 Haziran 2020 - 14:18 , 30 Haziran 2020 - 14:18

Emzirmenin anneler açısından 6 önemli faydası

Yapılan bilimsel çalışmalar; anne sütünün bebeğe olduğu kadar, emzirmenin de anneye sayısız faydaları olduğunu ortaya koyuyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Özlem Pata, annelere emzirmeyi sevdirecek 6 önemli nedeni anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.