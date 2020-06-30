Emzirmenin anneler açısından 6 önemli faydası

Yapılan bilimsel çalışmalar; anne sütünün bebeğe olduğu kadar, emzirmenin de anneye sayısız faydaları olduğunu ortaya koyuyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Özlem Pata, annelere emzirmeyi sevdirecek 6 önemli nedeni anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.
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1
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Anne sütünün içerisinde en az 100 çeşit besin öğesi, vitamin, mineral ve element bulunuyor. Bebeğin bağışıklığını güçlendirip enfeksiyonlara karşı koruduğu gibi, ilerleyen yaşlarda da bu faydalar devam ediyor. İşte, emzirmenin 6 önemli faydası…
2
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Anne ile bebeğin bağını güçlendiriyor
Emziren anne, anneliği daha güçlü hissediyor ve bebeğiyle iletişimi daha iyi oluyor; duygusal bağ güçleniyor. Bebeğinin ağlamaları, emmek istemesi annenin kendini daha değerli hissetmesini sağlıyor.
3
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Rahmin eski haline dönmesini kolaylaştırıyor
Emziren anne sağlığına daha çabuk kavuşurken, emzirmek doğum sonrası olabilecek aşırı kanama riskini azaltıyor ve rahmin eski haline dönmesini kolaylaştırıyor. Ayrıca düzenli emzirme; annenin ilk iki ayda yeniden gebe kalmasına engel olarak, doğal koruma sağlayabiliyor.
4
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Zayıflamaya yardımcı oluyor
Emzirmek, hamilelikte alınan fazla kiloların daha çabuk verilmesini ve annenin eski kilosuna daha kısa sürede dönmesini, formuna daha çabuk kavuşmasını sağlıyor. Yapılan çalışmalar; bebeğini emziren annelerin günde fazladan 200-250 kalori yakabildiklerini gösteriyor.
5
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Kansere karşı koruyor
Emziren annelerde rahim, meme ve yumurtalık kanserine yakalanma riski azalırken, emzirme demir eksikliği anemisini de önlemeye yardımcı oluyor.
6
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Depresyonu önlüyor
Yapılan çalışmalar; emziren annelerin kanında oksitosin hormonunun yüksek olduğunu ve oksitosin hormonunun sakinleştirici etkisi sayesinde doğum sonrası depresyonu önlemeye katkı sağladığını ortaya koyuyor.
7
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Diyabet riskini azaltıyor
Emzirmek, kolesterol yüksekliği ve hipertansiyonun yanı sıra; kan şekerinin düzenlenmesini sağlayarak orta yaşta veya yaşlılıkta çıkabilecek diyabet hastalığı riskinizi azaltıyor.