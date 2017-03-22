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Elmalı turta tarifi

Elmalı Turta tarifi

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1
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Dünyada en popüler turtalardan birini yapmaya ne dersiniz? İşte karşınızda elmalı turta tarifi...

2MALZEMELER
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MALZEMELER

• 125 gram tereyağı

• 3 su bardağı un

• 1 adet yumurta

• 1 tatlı kaşığı kabartma tozu

• 1 su bardağı toz şeker

• 1 paket vanilya

3İÇ MALZEMELERİ
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İÇ MALZEMELERİ

• 4 adet yeşil elma

• 3 yemek kaşığı esmer toz şeker

• 1 yemek kaşığı tereyağı

• 1 tatlı kaşığı toz tarçın

• Yarım su bardağı iri dövülmüş ceviz

4HAZIRLANIŞI
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HAZIRLANIŞI

Tereyağını hafifçe eritip soğumaya bırakın. Derin bir kabın içine unu ve şekeri koyun. Üzerine erimiş ve soğumuş olan tereyağını ilave edip iyice yedirin.

5
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Vanilya, kabartma tozu ve yumurtayı da ekleyip yoğurmaya başlayın. Hazır olan hamuru buzdolabında 1 saat kadar bekletin..

6
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Fırını 180 dereceye ayarlayın. Turta kalıbınızı da iyice yağlayın. Hamurun 1/3 kadarını ayırıp buzluğa kaldırın. Kalan hamuru da tart kalıbına ince bir kat şeklinde yayın. Parmaklarınızla bastırarak düzeltin ve çatalla üzerine delikler açın.

7
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Elmaların kabuklarını ayıklayıp rendeleyin. Bir tavada elma rendesini, tereyağını, tarçını ve esmer toz şekeri koyup pişirin. Elmalar yumuşayınca ocaktan alıp dövülmüş cevizleri koyun ve karıştırın.

8
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Hazırlamış olduğunuz elmalı harcı tart hamurunun üzerine dökün ve yayın. Üzerine buzluğa kaldırdığınız tart hamurunu rendeleyin ya da elinizle ufalayarak yayın.

9
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Fırın 180 derecede ısıtın ve üstü kızarana kadar yaklaşık 25 dakika kadar tartı pişirin. Piştikten sonra ilk sıcaklığı çıkınca servis edebilirsiniz.

Bu tarif Tülay Etkin'e aittir.

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