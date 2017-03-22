Dünyada en popüler turtalardan birini yapmaya ne dersiniz? İşte karşınızda elmalı turta tarifi...
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MALZEMELER
• 125 gram tereyağı
• 3 su bardağı un
• 1 adet yumurta
• 1 tatlı kaşığı kabartma tozu
• 1 su bardağı toz şeker
• 1 paket vanilya
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İÇ MALZEMELERİ
• 4 adet yeşil elma
• 3 yemek kaşığı esmer toz şeker
• 1 yemek kaşığı tereyağı
• 1 tatlı kaşığı toz tarçın
• Yarım su bardağı iri dövülmüş ceviz
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HAZIRLANIŞI
Tereyağını hafifçe eritip soğumaya bırakın. Derin bir kabın içine unu ve şekeri koyun. Üzerine erimiş ve soğumuş olan tereyağını ilave edip iyice yedirin.
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Vanilya, kabartma tozu ve yumurtayı da ekleyip yoğurmaya başlayın. Hazır olan hamuru buzdolabında 1 saat kadar bekletin..
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Fırını 180 dereceye ayarlayın. Turta kalıbınızı da iyice yağlayın. Hamurun 1/3 kadarını ayırıp buzluğa kaldırın. Kalan hamuru da tart kalıbına ince bir kat şeklinde yayın. Parmaklarınızla bastırarak düzeltin ve çatalla üzerine delikler açın.
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Elmaların kabuklarını ayıklayıp rendeleyin. Bir tavada elma rendesini, tereyağını, tarçını ve esmer toz şekeri koyup pişirin. Elmalar yumuşayınca ocaktan alıp dövülmüş cevizleri koyun ve karıştırın.
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Hazırlamış olduğunuz elmalı harcı tart hamurunun üzerine dökün ve yayın. Üzerine buzluğa kaldırdığınız tart hamurunu rendeleyin ya da elinizle ufalayarak yayın.
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Fırın 180 derecede ısıtın ve üstü kızarana kadar yaklaşık 25 dakika kadar tartı pişirin. Piştikten sonra ilk sıcaklığı çıkınca servis edebilirsiniz.