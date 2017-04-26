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Hürriyet
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Nasil Yapilir
 

Elmalı pay tarifi

Birçok ülkede farklı hamurlarla ve farklı tariflerle yapılan Elmalı Pay, bizim mutfaklarımızda da yer alıyor. İşte bayılacağınız bu lezzetli tarifin yapılışı...

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1
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Birçok ülkede farklı hamurlarla ve farklı tariflerle yapılan elmalı pay, bizim mutfağımızda da yer alıyor. İşte bayılacağınız bu lezzetli tarifin yapılışı...

2Malzeme Listesi
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Malzeme Listesi

• 4-5 adet hafif ekşi elma (soyulmuş, ince dilimlenmiş)

• 100 gr toz şeker

• 110 gr esmer toz şeker

• 3 çorba kaşığı un

• 1 çay kaşığı tarçın

• 1/4 çay kaşığı zencefil

• 1/4 çay kaşığı muskat

• 1 çorba kaşığı limon suyu

• 1 adet limonun rendesi

• 1 çorba kaşığı tereyağı

• 1 adet yumurtanın beyazı

Hamuru:

• 350 gr un

• 230 gr tereyağı

• 1 çay kaşığı tuz

• 1 çay kaşığı toz şeker

• 8 çorba kaşığı soğuk su

3Yapılışı
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Yapılışı

Mutfak robotunda un, tuz, şeker karıştırın.

4
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Tereyağını parça parça ilave edin ve karışım ekmek ufağı gibi olana kadar karıştırmaya devam edin. Önce 4 çorba kaşığı soğuk suyu karışımın üzerine serpin ve hamur toparlanıncaya kadar mutfak robotunu çalıştırın.

5
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Hamuru parmağınızın arasına alıp sıkıştırınca toparlanıyorsa olmuş demektir. Ancak gerekirse geri kalan diğer 4 kaşık soğuk sudan birer kaşık koyarak kıvam yakalamaya çalışın. Hamur kolayca ufalanan, dağılan bir hamur olmalıdır ki katmerli gibi kat kat olabilsin ve pişince ağızda dağılsın.

6
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Hamuru eşit olarak ikiye bölün ve tekerlek formu vererek buzdolabı poşetine koyun en az 1 saat dinlendirin.

7
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Küçük bir kâsede şekerler, un, limon rende ve baharatları karıştırın. Büyük bir kaseye dilimlenmiş elmaları koyun, üzerine limon suyu ilave ederek iyice karıştırın. Şekerli karışımı da üzerine koyun ve iyice karıştırın.

8
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Hamurlardan birini alın ve elinizle çok fazla hamurla oynamadan pay tabağının tabanına yerleştirin. Kenarlarını düzeltin.

9
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Elmalı karışım hamurun üzerine yerleştirin ve elmaların üzerine de tereyağını küçük küçük toplar halinde serpiştirin.

10
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Üst hamuru da merdane ile çok ezmeden açın ve elmaların üzerine kapatın, kenarlarını parmaklarınızla bastırılarak şekil verin, üzerine yumurta akı sürerek hafifçe toz şeker serpin.

11
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160 dereceye ısıtılan fırında nar gibi kızarana kadar (40 dakika gibi) pişirin. Ilınınca üzerine pudra şekeri serpin. Arzuya göre yanında dondurma veya kaymakla da servisi yapılır.

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Afiyet olsun...

Bu tarif www.oyascuisine.com sitesi yazarı Oya Emerk'e aittir.

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