Elma sirkesi neye iyi gelir? Elma sirkesinin cilde faydaları

Elma sirkesi neye iyi gelir? Düzenli sirke kullanımı kan şekeri kontrolünü sağlar. Sirkenin kandaki glikoz ve insülin oranını baskıladığı ve düzenlediği görülmüş ve sirkenin yemeklerden sonra meydana gelen kan şekeri yükselmesini kontrol etmekte kullanılabileceği bilimsel çalışmalarla gösterilmiştir. Salata ve patates sosunda kullanılan küçük bir miktar sirkenin karbonhidrat ve yağ içeren yemekler tüketildikten sonra meydana gelen kan şekeri artışını engellediği yani kan şekerini düzenlediği görülmüştür.



Sirkede bulunan fenolik maddeler antioksidan, antitümör, antimutajenik, antiromatizmal, ateş düşürücü ve antikarsinojenik etkilerle sağlığımızı korur. Fenol bileşikleri bakımından en zengin olan sirke elma sirkesidir.



Antibakteriyel aktivitesinin yanı sıra kan basıncını düşürmesi, kardiyovasküler hastalıkları azaltması, antioksidan aktivitesiyle ve besin metabolizmasını teşvik etmesi ve mide boşaltımını yavaşlatarak doygunluk hissi vermesiyle yemek tüketimini azaltmakta, dolaylı yoldan kilo vermekte yardımcı olmaktadır.