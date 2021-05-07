Elma sirkesi neye iyi gelir? Elma sirkesinin cilde faydaları
Sirke, uzun yıllardır yemekler için kullanıldığı gibi bazı hastalıkların tedavisinde de tercih ediliyor. Sağlık için yararlı olan elma sirkesi cilt bakımında için de kullanılıyor. Peki elma sirkesi neye iyi gelir? İşte elma sirkesinin cilde faydaları...
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Elma vitaminler, mineraller, fenolik maddeler, organik asitler ve antioksidan maddelerce zengin olan bir meyve. Doğal olarak elma sirkesi de bunlardan zengin. Elma sirkesinin günümüzde gıdalarla alımının yanı sıra birçok sağlık sorununun çözümünde de kullanıldığını belirten Dermatoloji Uzmanı Dr. Sema Karaoğlu, sirkenin faydalarını sıraladı ve cilde etkilerini anlattı.
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Elma sirkesi neye iyi gelir?
Düzenli sirke kullanımı kan şekeri kontrolünü sağlar. Sirkenin kandaki glikoz ve insülin oranını baskıladığı ve düzenlediği görülmüş ve sirkenin yemeklerden sonra meydana gelen kan şekeri yükselmesini kontrol etmekte kullanılabileceği bilimsel çalışmalarla gösterilmiştir. Salata ve patates sosunda kullanılan küçük bir miktar sirkenin karbonhidrat ve yağ içeren yemekler tüketildikten sonra meydana gelen kan şekeri artışını engellediği yani kan şekerini düzenlediği görülmüştür.
Sirkede bulunan fenolik maddeler antioksidan, antitümör, antimutajenik, antiromatizmal, ateş düşürücü ve antikarsinojenik etkilerle sağlığımızı korur. Fenol bileşikleri bakımından en zengin olan sirke elma sirkesidir.
Antibakteriyel aktivitesinin yanı sıra kan basıncını düşürmesi, kardiyovasküler hastalıkları azaltması, antioksidan aktivitesiyle ve besin metabolizmasını teşvik etmesi ve mide boşaltımını yavaşlatarak doygunluk hissi vermesiyle yemek tüketimini azaltmakta, dolaylı yoldan kilo vermekte yardımcı olmaktadır.
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Elma sirkesinin cilde faydaları
Elma sirkesi, malik asit ve laktik asit bakımından zengindir. Bu asitler dermokozmetikte kimyasal peeling ajanları olarak kullanılmaktadır.
Sivilceli ciltlerde ve kepekli saçlarda lokal olarak kullanılır.
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Sivilceli yüzlere sürülüp 3-10 dk yüzde bekletilip yıkanması peeling etkisi yapar, sivilceleri kurutmaya yardımcı olur. Dikkat edilmesi gereken nokta, sirke yüze sürüldüğünde yanma kaşıntı ve kızarma başlarsa süreli kaç dakika olursa olsun hemen yüzden arındırılması ve bol suyla yıkanmasıdır.
Kepekli saçlarda haftada 2 gün durulama suyuna (bir kova suya 1 fincan sirke) katılarak hem kepeği yok edecek hem de saçları pırıl pırıl yapacaktır.