Elma çekirdeği faydalı mı, zararlı mı? İşte, elma çekirdeği yediğinizde vücudunuza olanlar

Tohumları amigdalin içeren tek meyve elma değildir. Kayısı ve şeftaliden kiraza ve hatta bademe kadar pek çok meyve amigdalin içerir. Neyse ki, ara sıra elma çekirdeğini yutmak size zarar vermeyecektir. Akut siyanür zehirlenmesi geliştirmek için 83 ila 500 elma çekirdeği yemeniz gerekir, bu nedenle tohumları yemeyi alışkanlık haline getirmediğiniz sürece sorun olmaz. Bunun yanında her gün bir tane elma yemek vücudunuza fayda sağlayacaktır.