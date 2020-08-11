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Hürriyet
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Saglik
Fotoğraflar: iStock-Alamy-Pexel
Haber Giriş: 11 Ağustos 2020 - 11:49,

Elleriniz karakterinizle ilgili ne diyor?

Ellerinizin şekli, parmaklarınızın boyu hatta parmak uçlarınız bile size karakteriniz hakkında ipuçları verir. Peki sizin el şekliniz nasıl?

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1
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Ellerinizin şekli, parmaklarınızın boyu hatta parmak uçlarınız bile size karakteriniz hakkında ipuçları verir. Peki sizin el şekliniz nasıl?

2
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Sağ elinizi mi yoksa sol elinizi mi aktif olarak kullanıyorsunuz? Aktif olarak kullandığınız eliniz, işiniz ve kişisel özellikleriniz hakkında ipucu verir.

3
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Diğer elinizin parmakları ise çevrenizdeki insanlarla olan iletişiminizi gösterir.

4
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Parmaklarınızdan bazıları güçlü bazıları ise zayıftır. Eğer parmağınız kıvrılmış ya da diğer parmaklarınıza göre daha farklı duruyorsa, o parmağınız zayıftır.

5
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Uzun ve düz giden parmaklarınız ise güçlü olan parmaklardır. Güçlü olan parmaklarınız karakterinizin dışa nasıl yansıdığını gösterir.

6Güçlü parmakların özelliği
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Güçlü parmakların özelliği

Başparmağın güçlü oluşu, işinizdeki başarının bir göstergesidir.

7
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Güçlü bir işaret parmak, zekâ ve karakter gücünü belirtir.

8
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Orta parmağın güçlü olması sorumluluk, güven ve zekâ göstergesidir.

9
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Yüzük parmak, sanatsal yetenek ve becerilerinizin gelişmiş olduğunu gösterir.

10
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Serçe parmak ise iletişimsel yeteneklerinizdir.

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Parmak uçlarınız yuvarlaksa, herkesle huzur içinde olmayı istersiniz. Bu durum sizde beğenilmeme ve reddedilme korkusu olduğunu gösterir.

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Kare ve düz parmak uçlarına sahip olan kişiler, belirsiz durumlardan hoşlanmaz. Kesin ve net sonuçlar isterler. Kürek şeklinde parmak uçları olanlar pratik zekâya sahiptir.

13Parmaklarınızın arasındaki boşluğa bakın
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Parmaklarınızın arasındaki boşluğa bakın

Parmaklarınızın arasındaki boşluk genişse özgür ruhlu birisiniz.

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Eğer parmaklarınız birbirine yakınsa bu, alçak gönüllü ve çok dikkatli biri olduğunuzun göstergesidir.

15Parmak uzunluğunuz karakteriniz hakkında ne söylüyor
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Parmak uzunluğunuz karakteriniz hakkında ne söylüyor?

Parmaklarınızın uzunluğu sizin karakterinizle ilgili bilgiler verir. Çevrenize karşı nasıl bir tutum içinde olduğunuzun göstergesidir adeta.

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Yüzük parmağı işaret parmağından daha uzun olan insanlar çoğunlukla cazibe sahibi ve çekici insanlardır. Çoğunlukla problem çözme yetenekleri yüksek olur. Çoğu zaman gereğinden fazla şekilde agresif olurlar. Eğer sizin de parmaklarınız böyleyse sosyal, aktif ve dışa dönüksünüz demektir.

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Yüzük parmağı işaret parmağından kısa olan insanların en belirgin özelliği özgüvenlerinin yüksek olmalarıdır. İşleri tek başına halletmeyi severler. Başarıyı tek başına yaşamak isterler. Her zaman daha fazlasını isteyen, hırslı bir yapıları vardır.

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Yüzük parmağının ve işaret parmağının uzunluğu eşit olan insanlar ise gerginlik ve tartışmayı yatıştıran, sakin ve mümkün olabildiğince orta yolu bulmaya çalışan insanlardır. Fakat bu sakinlikleri bozulduğunda ani çıkışlar yapabilirler. İlişkilerine sadık ve özverili olurlar.

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