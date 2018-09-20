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Hürriyet
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Nasil Yapilir
 

Ellere sinen sarımsak kokusu nasıl geçer?

Sarımsak kokusundan evde kolayca uygulayabileceğiniz yöntemlerle kurtulmak mümkün...

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Sarımsak kokusundan evde kolayca uygulayabileceğiniz yöntemlerle kurtulmak mümkün... İşte, konuyla ilgili işinize yarayacak bilgiler...

2
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Sarımsak kokusunun geçmesini istiyorsanız, elinizi limonla ovup ardından soğuk suyla yıkayabilirsiniz.

3
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Elinize kokunun geçmemesi için sarımsakları 1 saat kadar tuzlu suda bekletebilirsiniz.

4
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Kokuyu geçiren bir diğer yöntem, elinizi metal bir objeyle (kaşık, çatal, konserve kutusu) ovuşturduktan sonra soğuk suyla yıkamak.

5
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Birkaç adet karanfili avucunuzda bir süre tutmak sarımsak kokusunu bastıracaktır.

6
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Soğuk suyla sofra tuzunu karıştırıp parmaklarınızı ve ellerinizi ovuşturduğunuzda koku gidecektir.

7
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Ellerinizi 2 -3 dakika kadar domates suyunun içinde tuttuğunuzda sarımsak kokusu yok olacaktır. Ardından sabunlu suyla yıkayabilirsiniz.

8
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Sarımsakları soymadan önce beş dakika kadar buzdolabında bekletirseniz hem kolay soyulur hem de kötü kokuya maruz kalmamış olursunuz.

9
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Ellerinizi diş macunuyla ovaladıktan sonra yıkarsanız sarımsak kokusunun gittiğini göreceksiniz.

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Ellerinizi vanilya ile ovuşturduktan sonra yıkadığınızda sarımsak kokusu yok olacaktır.

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Ellerinizi kuru kahveyle ovalamak sarımsak kokusunu geçirmede etkili olan bir diğer yöntem...

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