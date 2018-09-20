Ellere sinen sarımsak kokusu nasıl geçer?

Sarımsak kokusundan evde kolayca uygulayabileceğiniz yöntemlerle kurtulmak mümkün... İşte, konuyla ilgili işinize yarayacak bilgiler...Sarımsak kokusunun geçmesini istiyorsanız, elinizi limonla ovup ardından soğuk suyla yıkayabilirsiniz. Elinize kokunun geçmemesi için sarımsakları 1 saat kadar tuzlu suda bekletebilirsiniz.Kokuyu geçiren bir diğer yöntem, elinizi metal bir objeyle (kaşık, çatal, konserve kutusu) ovuşturduktan sonra soğuk suyla yıkamak.Birkaç adet karanfili avucunuzda bir süre tutmak sarımsak kokusunu bastıracaktır.Soğuk suyla sofra tuzunu karıştırıp parmaklarınızı ve ellerinizi ovuşturduğunuzda koku gidecektir.Ellerinizi 2 -3 dakika kadar domates suyunun içinde tuttuğunuzda sarımsak kokusu yok olacaktır. Ardından sabunlu suyla yıkayabilirsiniz.Sarımsakları soymadan önce beş dakika kadar buzdolabında bekletirseniz hem kolay soyulur hem de kötü kokuya maruz kalmamış olursunuz.Ellerinizi diş macunuyla ovaladıktan sonra yıkarsanız sarımsak kokusunun gittiğini göreceksiniz.Ellerinizi vanilya ile ovuşturduktan sonra yıkadığınızda sarımsak kokusu yok olacaktır.Ellerinizi kuru kahveyle ovalamak sarımsak kokusunu geçirmede etkili olan bir diğer yöntem...