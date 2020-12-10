Eksikliği pek çok hastalığı tetikliyor... Kansızlık en sık kadınlarda görülüyor

Kansızlık neden olur? Beslenme yetersizliği, kanser, çölyak gibi hastalıklardan tutun da menstrüasyonla fazla kanamaya kadar bir çok farklı nedene bağlı olarak gelişebilen kansızlık tespit edildiğinde altta yatan nedeni mutlaka araştırmak gerekir. Toplumda en sık görülen kansızlık nedeni demir eksikliğine bağlı olarak gelişen kansızlık olup beslenme ile yeterli demir alınmaması, mide ve bağırsak hastalıklarına bağlı demir emilim sorunları ya da kan kaybına bağlı olarak gelişebilmektedir.